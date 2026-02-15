Giorgia Meloni respinge opinia lui Friedrich Merz privind „războaiele culturale”

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat duminică că nu este de acord cu evaluarea cancelarului german Friedrich Merz referitoare la influența culturii MAGA în Europa, scrie Politico.

Merz afirmase vineri la Conferința de Securitate de la München că „războiul cultural al mișcării MAGA nu este al nostru” și a adăugat că conducerea SUA este „poate deja pierdută”.

Întrebată de Corriere della Sera dacă împărtășește punctul de vedere al cancelarului, Meloni a răspuns că „nu” și a precizat că „acestea sunt evaluări politice, fiecare lider le face așa cum consideră de cuviință, dar nu este o chestiune de interes în jurisdicția Uniunii Europene”.

Giorgia Meloni va publica în curând în SUA cartea „Viziunea Giorgiei”, cu o prefață oferită de vicepreședintele JD Vance și un citat de Donald Trump pe copertă.

Diviziunile dintre Roma și Berlin sunt destul de evidente după summitul comun de la sfârșitul lunii ianuarie, unde au fost, teoretic, promovate prioritățile europene, inclusiv relațiile cu Washingtonul, în lipsa unei alianțe franco-germane.

Despre relația Europei cu SUA, Meloni a spus: „Uite, este clar că ne aflăm într-o fază foarte complexă în relațiile internaționale; ne aflăm, de asemenea, într-o fază particulară în relațiile dintre Europa și Statele Unite.”

„Cred că Merz are dreptate când spune că Europa trebuie să se concentreze pe ea însăși și să facă mai mult, de exemplu în ceea ce privește securitatea, începând cu pilonul european al NATO. Sunt de acord cu asta.”, a spus Meloni.

Cu toate astea, Meloni a respins ideea ca Europa să acționeze pe cont propriu.

„Trebuie, în schimb, să lucrăm pentru o mai mare integrare între Europa și Statele Unite. A lucra pentru a consolida ceea ce ne unește, mai degrabă decât ceea ce ne-ar putea diviza, este foarte important pentru toată lumea, în special pentru țările europene. Cred că este foarte important pentru Italia.”, a spus Meloni.

Ea a menționat și Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, precizând că Italia a fost invitată „ca țară observatoare”, despre care consideră că „este o soluție bună”.

Giorgia Meloni nu a participat la reuniunea de la München, dar a ales să meargă la Addis Abeba, în Etiopia, în ciuda sugestiilor că ar fi putut vorbi imediat după Merz.