Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei, afirmă Karol Nawrocki

Președintele Karol Nawrocki consideră că Polonia trebuie să înceapă să lucreze la apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările din partea Rusia, scrie Politico.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a spus că țara ar trebui să își dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”.

„Această cale, cu respect pentru toate reglementările internaționale, este calea pe care ar trebui să o urmăm… Trebuie să lucrăm pentru a atinge acest obiectiv, astfel încât să putem începe lucrările. Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă, imperială a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută.”, a mai spus acesta.

Comentariile sale vin în această perioadă, când mai multe state europene discută posibilitatea dezvoltării propriilor arme nucleare, pe fondul amenințărilor venite din partea Moscovei.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a afirmat la Conferința de Securitate de la München că „descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități”.

În paralel, cancelarul german Friedrich Merz a declarat și el că discuțiile cu Franța privind un mecanism de descurajare european sunt în desfășurare.

Întrebat despre posibila reacție a Moscovei la un program polonez de arme nucleare, Nawrocki a răspuns: „Rusia poate reacționa agresiv la orice”.