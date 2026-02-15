Prima pagină » Știri externe » Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei, afirmă Karol Nawrocki

Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei, afirmă Karol Nawrocki

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a spus că Polonia ar trebui să înceapă să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei.
Polonia ar trebui să dezvolte apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările Rusiei, afirmă Karol Nawrocki
Sursă foto: Hepta
Nițu Maria
15 feb. 2026, 18:13, Știri externe

Președintele Karol Nawrocki consideră că Polonia trebuie să înceapă să lucreze la apărarea nucleară, ca răspuns la amenințările din partea Rusia, scrie Politico.

Într-un interviu acordat duminică postului de televiziune Polsat, Nawrocki s-a descris ca fiind „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear” și a spus că țara ar trebui să își dezvolte strategia de securitate „bazată pe potențialul nuclear”.

„Această cale, cu respect pentru toate reglementările internaționale, este calea pe care ar trebui să o urmăm… Trebuie să lucrăm pentru a atinge acest obiectiv, astfel încât să putem începe lucrările. Suntem o țară chiar la granița unui conflict armat. Atitudinea agresivă, imperială a Rusiei față de Polonia este bine cunoscută.”, a mai spus acesta.

Comentariile sale vin în această perioadă, când mai multe state europene discută posibilitatea dezvoltării propriilor arme nucleare, pe fondul amenințărilor venite din partea Moscovei.

Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a afirmat la Conferința de Securitate de la München că „descurajarea nucleară ne poate oferi noi oportunități”.

În paralel, cancelarul german Friedrich Merz a declarat și el că discuțiile cu Franța privind un mecanism de descurajare european sunt în desfășurare.

Întrebat despre posibila reacție a Moscovei la un program polonez de arme nucleare, Nawrocki a răspuns: „Rusia poate reacționa agresiv la orice”.

Recomandarea video

SONDAJ G4Media: Crezi că parteneriatul civil ar trebui să fie legalizat și în România?
G4Media
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici
Gandul
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Libertatea
Ce face azi Lila din „Vacanța Mare”! Cum arată și cu ce se ocupă acum, la 57 de ani! Nu o mai recunoști
CSID
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Promotor