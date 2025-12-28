Polonia accelerează investițiile în adăposturi antiaeriene pe fondul amenințărilor din partea Rusiei

Polonia, care a fost de-a lungul istoriei ținta mai multor agresiuni din partea Rusiei, se confruntă în prezent cu amenințări de securitate tot mai mari, inclusiv incidente recente care au implicat sabotaje și încălcări ale spațiului aerian.

Amenințări de securitate și vulnerabilități interne

Aceste evoluții au evidențiat vulnerabilități majore în sistemul de apărare al țării. Deși Varșovia alocă aproape 5% din PIB pentru apărare, guvernul a investit puțin în protejarea populației civile. Cele mai multe adăposturi pentru populație sunt vechi, construite în perioada comunistă, și se află într-o stare avansată de degradare.

Este o „problemă gigantică”, a declarat Sławomir Cenckiewicz, șeful Biroului Național de Securitate al Poloniei și consilier al președintelui Karol Nawrocki.

„Chiar trebuie să creștem reziliența civilă… Polonia, în ultimii ani, s-a concentrat pe modernizarea forțelor armate și a uitat de acest aspect”, a adăugat acesta.

Guvernul condus de premierul Donald Tusk a alocat în bugetul pe acest an 16 miliarde de zloți (aproximativ 3,8 miliarde de euro) pentru construirea și modernizarea adăposturilor.

Primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, a anunțat un plan prin care rețeaua de metrou a capitalei ar urma să poată fi folosită ca adăpost pentru aproximativ 100.000 de persoane, în caz de urgență.

Finlanda, punct de referință pentru Polonia

Polonia ia ca punct de referință Finlanda, statul NATO care are cea mai lungă frontieră cu Rusia și dispune de aproximativ 50.000 de adăposturi antiaeriene.

În septembrie, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat un adăpost subteran din Helsinki, cu o capacitate de 6.000 de persoane, care include facilități precum cafenea, loc de joacă și sală de sport. „Este esențial pentru Polonia și pentru cetățenii săi să implementăm aceste mecanisme”, a spus el.

Doar aproximativ 1.000 de adăposturi sunt considerate adecvate, suficiente pentru a proteja cel mult 3% din populație. Prin comparație, adăposturile Finlandei ar putea proteja cel puțin 80% dintre cetățeni.

Legea privind protecția civilă a intrat în vigoare la începutul anului trecut, însă normele tehnice detaliate urmează să fie stabilite. Experții avertizează că, fără standarde clare, noile investiții riscă să fie ineficiente.

Chiar dacă legea nu este perfectă, „cel puțin oferă șansa de a începe”, a spus Jarosław Gromadziński, general polonez în retragere. „Ne-am extins orașele fără să ne gândim la protecția oamenilor într-o situație de criză”.

Deși Polonia a procedat corect prioritizând dezvoltarea armatei, a adăugat Gromadziński, devine tot mai clar că protejarea civililor „nu este la fel de ușoară sau rapidă precum cumpărarea de arme”.