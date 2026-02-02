Criza judiciară din Polonia. Mii de divorțuri ar putea fi declarate invalide

Situația este un efect neașteptat al crizei judiciare din Polonia, generată de eforturile actualului guvern condus de Donald Tusk de a anula reformele sistemului judiciar impuse de fostul partid de guvernământ Lege și Justiție (PiS), relatează Politico.

Problema a ieșit la iveală în luna ianuarie, în orașul Giżycko, din nord-estul Poloniei, unde un cuplu divorțat s-a prezentat în instanță pentru împărțirea bunurilor. Judecătorul a decis însă că hotărârea lor de divorț este „inexistentă” din punct de vedere juridic, deoarece fusese semnată de un așa-numit „neo-judecător”, numit în perioada reformelor controversate promovate de fostul ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro.

Rolul „neo-judecătorilor”

Reformele introduse în 2017 de guvernul PiS au modificat regulile de numire a judecătorilor, permițând parlamentului să controleze majoritatea Consiliului Național al Magistraturii (KRS). Ulterior, instanțele Uniunii Europene au decis că aceste schimbări au subminat independența justiției, ceea ce a pus actualul guvern într-o poziție delicată.

Potrivit estimărilor, Polonia înregistrează aproximativ 57.000 de divorțuri anual, iar zeci de mii de hotărâri judiciare – de la divorțuri la moșteniri și ipoteci – ar fi putut fi pronunțate de judecători numiți prin acest sistem contestat. Avocații avertizează că criza judiciară din Polonia ar putea avea consecințe grave asupra securității juridice.

Ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a calificat situația drept „foarte îngrijorătoare”, subliniind că efectele crizei au ajuns în cele mai sensibile domenii ale vieții cetățenilor. El a dat vina pe reformele PiS și pe blocajele instituționale create de președintele Karol Nawrocki, aliat al acestui partid.

De cealaltă parte, PiS acuză guvernul Tusk că provoacă „haos și anarhie” și folosește cazul ca armă politică înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor.

Criza judiciară din Polonia riscă să devină un subiect central în confruntarea electorală, cu impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.