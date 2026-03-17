Donald Tusk anunță că Polonia nu va trimite trupe în Iran

Donald Tusk a declarat că Polonia nu intenționează să trimită trupe în Iran. Potrivit premierului, conflictul din Orientul Mijlociu nu reprezintă o amenințare directă pentru securitatea națională.
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
17 mart. 2026, 15:40, Știri externe

„Polonia nu își va trimite trupele în Iran. Acest conflict nu afectează în mod direct securitatea noastră. Acest lucru se aplică forțelor noastre terestre, aeriene și navale. Ceea ce avem la dispoziție trebuie să servească securității regiunii baltice”, a spus Tusk, potrivit TVP World

Prim Ministrul a mai spus că decizia Varșoviei este înțeleasă de partenerii internaționali, inclusiv de Statele Unite. 

Tusk a subliniat că prioritatea strategică a Poloniei rămâne consolidarea securității în regiune, în special în contextul Războiului din Ucraina. 

Polonia nu este singurul aliat care refuză implicarea militară în zonă. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a exclus participarea țării sale la războiul din Iran, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump.

„Nu avem mandatul din partea Națiunilor Unite, a Uniunii Europene sau a NATO, cerut de Legea fundamentală. Prin urmare, a fost clar de la început că acest război nu este o chestiune care ține de NATO”, anunța acesta luni. 

În plus, state precum Spania și Italia au anunțat, de asemenea, că nu intenționează să se implice militar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. 

Refuzurile vin după ce președintele Trump a cerut intervenția mai multor state pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, strâmtoare ce înainte de război era tranzitată de aproximativ 20% din fluxul internațional de petrol. 

