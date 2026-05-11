Fostul premier thailandez a fost eliberat după opt luni de închisoare

Miliardarul și fostul premier thailandez Thaksin Shinawatra a fost eliberat condiționat, luni, din închisoare, la opt luni după ce instanța i-a dat sentința, potrivit Reuters.

Shinawatra a încercat să evite hotărârea judecătorească, rămânând abuziv în spital.

Politicianul, în vârstă de 76 de ani, a dominat politica din Thailanda timp de 25 de ani, însă, în urma încarcerării sale și a performanțelor slabe înregistrate de partidul său, influența sa a scăzut.

Shinawatra, întâmpinat de membrii familiei și susținători

În fața penitenciarului Klong Prem din Bangkok, fostul premier a fost așteptat de membrii familiei sale, inclusiv de fiica sa, Paetongtarn Shinawatra, care a fost demisă din funcția de prim-ministru anul trecut, mai arată sursa. Shinawatra a mai fost întâmpinat și de sute de susținători ai partidului său.

Shinawatra a fost întrebat de un jurnalist cum se simte, la care el a răspuns că „Am intrat în hibernare. Nu-mi amintesc nimic acum”.

După 15 ani de autoexil, Thaksin Shinawatra s-a întors în Thailanda în 2023, pentru a ispăși o pedeapsă de opt ani pentru conflicte de interese și abuz de putere, în calitate de prim-ministru între 2001 și 2006, întorcându-se în aceeași zi în care un aliat al partidului a fost ales premier de către parlament. Însă, el nu a stat nicio noapte în închisoare, fiind transferat în aripa VIP a unui spital, plângându-se de probleme cu inima și dureri în piept. Pedeapsa i-a fost, ulterior, comutată la un an de către rege, iar Thaksin a rămas în spital timp de șase luni înainte de a fi eliberat condiționat.

Însă, Curtea Supremă a decis că el și medicii săi i-au prelungit șederea în spital cu intervenții chirurgicale minore și inutile, iar această perioadă va trebui să fie ispășită din nou în închisoare.

Fostul premier va purta o brățară electrică

Eliberarea lui Thaksin ar putea ajuta la revitalizarea partidului său, Pheu Thai, cândva dominant, acum un partid minor în coaliția lui Anutin după o înfrângere electorală zdrobitoare din februarie, a declarat Titipol Phakdeewanich, politolog la Universitatea Ubon Ratchathani, mai arată sursa.

Thaksin este obligat să poarte un monitor electronic pentru gleznă, până la finalizarea sentinței, în septembrie.