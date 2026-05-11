Fostul premier thailandez a fost eliberat după opt luni de închisoare

Miliardarul și fostul premier thailandez Thaksin Shinawatra a fost eliberat condiționat, luni, din închisoare, la opt luni după ce instanța i-a dat sentința, potrivit Reuters.
Shinawatra a încercat să evite hotărârea judecătorească, rămânând abuziv în spital.
Politicianul, în vârstă de 76 de ani, a dominat politica din Thailanda timp de 25 de ani, însă, în urma încarcerării sale și a performanțelor slabe înregistrate de partidul său, influența sa a scăzut.
În fața penitenciarului Klong Prem din Bangkok, fostul premier a fost așteptat de membrii familiei sale, inclusiv de fiica sa, Paetongtarn Shinawatra, care a fost demisă din funcția de prim-ministru anul trecut, mai arată sursa. Shinawatra a mai fost întâmpinat și de sute de susținători ai partidului său.
Shinawatra a fost întrebat de un jurnalist cum se simte, la care el a răspuns că „Am intrat în hibernare. Nu-mi amintesc nimic acum”.
După 15 ani de autoexil, Thaksin Shinawatra s-a întors în Thailanda în 2023, pentru a ispăși o pedeapsă de opt ani pentru conflicte de interese și abuz de putere, în calitate de prim-ministru între 2001 și 2006, întorcându-se în aceeași zi în care un aliat al partidului a fost ales premier de către parlament. Însă, el nu a stat nicio noapte în închisoare, fiind transferat în aripa VIP a unui spital, plângându-se de probleme cu inima și dureri în piept. Pedeapsa i-a fost, ulterior, comutată la un an de către rege, iar Thaksin a rămas în spital timp de șase luni înainte de a fi eliberat condiționat.
Însă, Curtea Supremă a decis că el și medicii săi i-au prelungit șederea în spital cu intervenții chirurgicale minore și inutile, iar această perioadă va trebui să fie ispășită din nou în închisoare.
Eliberarea lui Thaksin ar putea ajuta la revitalizarea partidului său, Pheu Thai, cândva dominant, acum un partid minor în coaliția lui Anutin după o înfrângere electorală zdrobitoare din februarie, a declarat Titipol Phakdeewanich, politolog la Universitatea Ubon Ratchathani, mai arată sursa.
Thaksin este obligat să poarte un monitor electronic pentru gleznă, până la finalizarea sentinței, în septembrie.