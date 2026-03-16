Cum a devenit Polonia una dintre cele mai mari 20 de economii ale lumii

La sfârșitul anilor ’80, economia Poloniei era într-o situație critică. Produse de bază precum zahărul sau făina erau raționalizate, iar veniturile cetățenilor erau de aproximativ o zecime din salariile din Germania de Vest. După căderea comunismului în 1989, Polonia a trecut printr-un proces amplu de reforme economice. În 2025, PIB-ul pe cap de locuitor a ajuns la aproximativ 55.000 de dolari, echivalentul a 85% din media Uniunii Europene, potrivit datelor Fondului Monetar Internațional, arată AP.

Aderarea la Uniunea Europeană a accelerat creșterea

Un moment decisiv pentru dezvoltarea economică a Poloniei a fost aderarea la Uniunea Europeană în 2004. De atunci, economia țării a crescut în medie cu 3,8% pe an, aproape dublu față de media europeană. Accesul la piața unică europeană, libera circulație a bunurilor și investițiile masive din fonduri europene au contribuit semnificativ la modernizarea infrastructurii și la dezvoltarea sectorului privat.

Economiștii subliniază că succesul economic al Poloniei nu se datorează unui singur factor, ci unei combinații de reforme și politici publice. Un rol important l-a avut construirea rapidă a unui cadru instituțional solid, cu tribunale independente, autorități de concurență eficiente și reguli clare pentru sistemul bancar. Aceste instituții au contribuit la evitarea fenomenelor de corupție și la prevenirea apariției oligarhilor care au dominat economiile altor state post-comuniste.

Polonia: Educația și antreprenoriatul au alimentat dezvoltarea

Un alt element cheie al succesului economic al Poloniei a fost investiția în educație. Astăzi, aproximativ jumătate dintre tinerii polonezi au studii superioare, un procent ridicat în Europa. Această forță de muncă bine pregătită, combinată cu costuri mai reduse decât în Europa Occidentală, a atras numeroase investiții străine. În același timp, antreprenoriatul local a contribuit la dezvoltarea unor companii competitive la nivel european.

Un exemplu al succesului economic polonez este compania Solaris, fondată în 1996 în orașul Poznań. Firma a devenit unul dintre cei mai mari producători de autobuze electrice din Europa, cu o cotă de piață de aproximativ 15%. Decizia de a investi devreme în tehnologia vehiculelor electrice a permis companiei să devină lider într-un sector aflat în plină dezvoltare.

În ciuda succesului economic, Polonia se confruntă în continuare cu unele provocări. Populația îmbătrânește rapid, iar rata natalității este scăzută, ceea ce ar putea reduce numărul de persoane active pe piața muncii. De asemenea, salariile rămân mai mici decât media Uniunii Europene. Economia Poloniei trebuie să continue tranziția către industrii cu valoare adăugată mai mare și către inovație tehnologică.

Un model de transformare economică

Transformarea Poloniei dintr-o economie afectată de tranziția post-comunistă într-una dintre cele mai dinamice economii ale Europei este considerată de economiști un exemplu de succes. După mai bine de trei decenii de reforme și investiții, Polonia continuă să urce în ierarhia economiilor globale și să își consolideze poziția ca unul dintre principalele motoare economice ale Europei Centrale.