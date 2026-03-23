Cum a devenit Polonia o poveste de succes economic și cum au depășit Elveția. Ce afaceri au polonezii în România

În urmă cu doar o generație, produse de bază precum zahărul și făina erau raționalizate, iar veniturile populației reprezentau aproximativ o zecime din cele ale germanilor din vest. Astăzi, situația este complet diferită, scrie SwedenHerald.

Economia Poloniei a depășit-o pe cea a Elveției și, cu un produs intern brut nominal de peste 1 trilion de dolari, ocupă locul 20 la nivel mondial. Evoluția rapidă a fost susținută de reforme economice, investiții și integrarea în structurile occidentale.

Un exemplu relevant este cazul inginerului Joanna Kowalska, din orașul Poznań. După ce a obținut un loc de muncă la Microsoft în Statele Unite, experiență pe care o descrie drept „un vis devenit realitate”, aceasta a decis totuși să revină în Polonia, fără regrete.

„Sunt adesea întrebată dacă nu pierd ceva întorcându-mă în Polonia, dar sincer simt că este exact opusul. Suntem înaintea SUA în atât de multe domenii”, spune ea.

Experiența din SUA nu i-a oferit sentimentul de împlinire pe care îl căuta, iar dezvoltarea rapidă a unor domenii precum inteligența artificială în Polonia a fost un motiv important pentru întoarcere.

Adaptarea rapidă, cheia succesului

Unul dintre factorii esențiali ai succesului economic al Poloniei a fost capacitatea de adaptare. După aderarea la Uniunea Europeană în 2004, țara a fost printre cele mai eficiente în adoptarea regulilor, standardelor și practicilor occidentale.

Potrivit lui Marcin Piatkowski, de la Universitatea Kozminski din Varșovia, Polonia a reușit să recupereze într-un timp foarte scurt decalaje istorice majore.

El explică faptul că statul a preluat rapid instituții, reguli și chiar norme culturale pe care Occidentul le-a construit în sute de ani.

Instituții solide și investiții în educație

Printre elementele-cheie ale dezvoltării se numără construirea unui cadru financiar stabil, existența unor instanțe independente și un sistem bancar bine reglementat. Acestea au limitat influența corupției și a grupurilor de interese asupra economiei.

În același timp, accesul larg la educație, început încă din perioada comunistă și extins după 1990, a dus la o generație numeroasă de tineri cu studii superioare.

„Tinerii polonezi sunt mai educați decât cei germani”, spune Piatkowski.

Cu toate acestea, salariile rămân mai mici, aproximativ la jumătate față de cele din Germania, ceea ce face Polonia extrem de atractivă pentru investitori.

O piață mare și creștere constantă

Dimensiunea țării a jucat, de asemenea, un rol important. Cu o piață internă semnificativă, Polonia a reușit să facă față mai bine crizei financiare din 2008 și pandemiei de COVID-19,. În ultimii 35 de ani, PIB-ul pe cap de locuitor, ajustat la puterea de cumpărare, a crescut spectaculos, de la 6.730 de dolari în 1990 la 55.340 de dolari în 2025.

De la aderarea la Uniunea Europeană, economia Poloniei a avut o creștere medie anuală de 3,8%, comparativ cu media UE de 1,8%. În același timp, fondurile europene au contribuit semnificativ la dezvoltarea infrastructurii și a economiei.

Ce afaceri au polonezii în România

Prezența companiilor poloneze în România este mult mai extinsă decât pare la prima vedere. Potrivit datelor oficiale, pe piața locală activează între 1.500 și peste 1.700 de firme cu capital polonez, iar investițiile totale au depășit 1,1 miliarde de euro, potrivit ZF.

Cele mai multe companii sunt concentrate în București și marile centre economice, iar aproape 40% activează în comerț

Retail și branduri vizibile

Froo (Żabka Group) – lanț de magazine de proximitate intrat recent pe piață, care a ajuns la

100 de magazine în doar un an

Smyk – retailer de produse pentru copii (prezent în malluri din România)

Pepco – unul dintre cele mai extinse lanțuri de retail discount din România

CCC – retailer de încălțăminte

LPP (Reserved, Sinsay, Cropp etc.) – unul dintre cei mai mari jucători de fashion din regiune

Retailul este, de fapt, sectorul dominant pentru investitorii polonezi în România.

Industrie, producție și investiții mari

Mai puțin vizibile publicului larg, dar foarte importante economic:

Maspex (deține branduri precum Tymbark) – unul dintre cei mai mari investitori în industria alimentară

Ciech Soda România – industrie chimică (fosta Uzinele Sodice Govora)

Can Pack – producție de ambalaje metalice

Cersanit – obiecte sanitare

Barlinek – parchet și produse din lemn

Porta Doors – uși și soluții pentru construcții

Aceste companii au creat mii de locuri de muncă în România și au investit sute de milioane de euro.

IT, energie și extindere recentă

Investițiile poloneze nu se limitează la retail și industrie: