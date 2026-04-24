O țară membră UE anunță că va contesta acordul comercial cu Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Polonia va depune o plângere la Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acordul de liber schimb al blocului cu America de Sud, a declarat vineri viceprim-ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, în contextul în care Varșovia încearcă să blocheze un acord despre care susține că va afecta negativ fermierii.
Andrei Rachieru
24 apr. 2026, 16:33, Știri externe

Alături de Franța, Polonia a fost unul dintre cei mai fervenți oponenți ai acordului cu blocul Mercosur.

Susținătorii acestuia afirmă că va îmbunătăți accesul pe piață pentru producătorii europeni, dar criticii spun că ar crește brusc importurile de carne de vită, zahăr și carne de pasăre ieftine și ar submina producătorii interni.

Parlamentul European a votat, de asemenea, în ianuarie, să trimită acordul la cea mai înaltă instanță.

„Polonia va depune o plângere împotriva acordului Uniunea Europeană-Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, a declarat Kosiniak-Kamysz reporterilor, potrivit agenției de știri de stat PAP.

El a spus că Varșovia are termen până pe 26 mai să depună plângerea.

„Considerăm că securitatea alimentară, siguranța consumatorilor și protecția pieței noastre sunt în pericol”, a declarat el, potrivit sursei citate.

Comisia Europeană a anunțat în martie că acordul se va aplica cu titlu provizoriu începând cu 1 mai.

