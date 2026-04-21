Polonia. Ministrul finanțelor critică planul de a vinde rezervele de aur ale țării pentru a cumpăra arme: „O iluzie”

Ministrul polonez de Finanțe, Andrzej Domański, se opune planului promovat de președintele țării, Karol Nawrocki, și de guvernatorul băncii centrale, de a vinde rezervele de aur ale băncii centrale pentru a finanța armata.

Acesta a calificat planul drept o „iluzie” și a declarat că Varșovia va încerca să acceseze fondul de apărare al UE „Acțiunea de securitate pentru Europa” (programul SAFE) în ciuda unui veto prezidențial.

„Refuz să accept [ideea] modernizării armatei poloneze pe baza mirajului profiturilor viitoare ale băncii centrale — refuz. Avem nevoie de resurse pentru a moderniza armata poloneză acum. Nu văd niciun rost să așteptăm, și de aceea vom utiliza [împrumuturile prin programul] SAFE cât mai repede posibil”, a declarat Dománski pentru Financial Times.

Ministrul polonez a explicat, pentru sursa citată, faptul că orice câștiguri din vânzarea rezervelor de aur ar putea fi compensate de fluctuațiile valutare din cursul exercițiului financiar, în contextul în care banca centrală a înregistrat recent pierderi.

Nawrocki se opune proiectelor de lege privind programul SAFE

Președintele țării, Karol Nawrocki, a blocat participarea Poloniei în proiectul de finanțare SAFE. Acesta a pus decizia sa pe seama faptului că securitatea țării sale nu trebuie să depindă de influența actorilor străini. Polonia urma să fie cel mai mare beneficiar, primind aproape 44 de miliarde de euro.

Glapiński, guvernatorul băncii centrale, s-a alăturat retoricii lui Nawrocki și a sugerat că aurul polonez ar putea fi vândut și, eventual, răscumpărat ulterior, ca alternativă la împrumuturile UE din cadrul programului SAFE.

Pe de altă parte, premierul polonez Donald Tusk s-a opus planului de utilizare a rezervelor de aur. În acest sens, guvernul de la Varșovia poartă discuții cu Comisia Europeană privind canalizarea împrumuturilor SAFE către un fond existent al armatei poloneze, care deși are anumite restricții de cheltuieli, nu necesită aprobarea președintelui.