Presa maghiară: Pentru prima dată în istoria modernă, Ungaria depășește România la rezervele de aur

O schimbare discretă, dar semnificativă, a avut loc în ultimii ani în peisajul financiar al Europei Centrale și de Est. În timp ce România deținea cele mai mari rezerve de aur din regiune timp de peste un deceniu, banca centrală a Ungariei (Magyar Nemzeti Bank/MNB) a preluat acum conducerea printr-o strategie agresivă de achiziții, scrie Hungary Today.

Depășirea pragului de 110 tone a marcat un punct de cotitură istoric în echilibrul economic regional.

Pentru prima dată în istoria modernă, Ungaria are rezerve de aur mai mari decât vecinul său estic, informează Világgazdaság. În comparație:

Ungaria: 110 tone (în 2024/25);

România: aproximativ 103,6 tone (neschimbate de mai mulți ani).

Deși rezervele României rămân semnificative, stagnarea acestora – în contrast cu creșterea Ungariei – a schimbat dinamica. Un alt aspect notabil al deținerilor României este modul de stocare. Șaizeci la sută (aproximativ 60 de tone) din aurul României se află în seifurile Băncii Angliei din Londra, fapt care generează în mod regulat dezbateri politice la București.

„Campion regional al aurului”

Ungaria, pe de altă parte, se concentrează tot mai mult pe prezența fizică și disponibilitatea strategică.

Ascensiunea Ungariei până la titlul de „campion regional al aurului” nu este o coincidență, ci rezultatul unei realinieri constante începând din 2018.

Evoluția rezervelor Ungariei seamănă cu o recuperare rapidă. După căderea comunismului (1989), rezervele au scăzut la un minim de 3,1 tone. Anul 2018 a marcat un punct de cotitură, când banca centrală a crescut rezervele de zece ori, până la 31,5 tone. Trei ani mai târziu, deținerile au crescut la 94,5 tone. Pentru a marca centenarul fondării sale în 2024, MNB a majorat rezervele la nivelul record actual de 110 tone.

Această creștere nu ar fi doar pentru prestigiu, afirmă publicația. MNB urmărește obiective strategice naționale și economice pe termen lung. În perioade de instabilitate globală, aurul este considerat cel mai sigur „refugiu”.

Ca urmare a achizițiilor recente, cifra deținerilor de aur pe cap de locuitor în Ungaria a crescut de la 0,32 uncii la 0,37 uncii, situând țara pe primul loc la nivelul Europei Centrale și de Est.

Strategia Ungariei face parte dintr-un fenomen global

Semnificația aurului este profund înrădăcinată în Ungaria. Un element important al identității naționale este povestea „Trenului cu Aur” de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. La acel moment, angajații băncii centrale au salvat 30 de tone de aur de pe fronturile aflate în retragere către Austria. Returnarea acestui aur după război a fost crucială pentru introducerea forintului și stabilizarea economiei interne.

În 2025, cererea globală de aur a atins un nivel record istoric de peste 5.000 tone. În timp ce giganți precum SUA (8.100 tone) și Germania (3.350 tone) domină piața, țări precum Polonia (cu o creștere de peste 80 de tone în 2025) și Ungaria au demonstrat că și economiile europene de dimensiuni medii doresc să-și consolideze suveranitatea prin metale prețioase.