Presa maghiară, prognoză negativă pentru România: „Nu poate fi decât mai rău”

Presa maghiară analizează la rece viitorul politic al României, în condițiile în care marți se decide soarta cabinetului Bolojan.

Analiștii de la Budapesta consideră că niciun scenariu care-l include sau nu pe Bolojan „nu promite pace”, astfel că moțiunea de neîncredere pentru premier este privită cu reticență.

„O tradiție aparte”

Presa maghiară remarcă „o tradiție aparte” a modului în care se votează moțiunile de cenzură în România:

„De obicei, doar acei reprezentanți care vor cu adevărat să răstoarne guvernul se prezintă la votul secret”, scrie maszol.ro, publicație care insistă pe caracterul imprevizibil al votului de marți din Parlament, dat de remanierile de ultim moment și de negocierile intense pentru voturile parlamentare individuale.

„În Parlament, ca mijloc de prevenire a acuzațiilor ulterioare de trădare între partidele de coaliție, a devenit o tradiție ca doar acele facțiuni care doresc să răstoarne guvernul să meargă la urne pentru un vot – în principiu – secret asupra unei moțiuni de neîncredere.

Mai mulți dintre cei 254 de semnatari care au inițiat moțiunea au anunțat că nu vor vota, în timp ce alții și-au schimbat tabăra politică în ultimele ore”, scrie maszol.ro.

Certitudinea unei incertitudini

„Incertitudinea este demonstrată clar de faptul că până și principalii jucători văd situația complet diferit.

Liberalul Ciprian Ciucu vede că situația încă nu este decisă și că mai lipsesc câteva voturi pentru ca moțiunea să eșueze, în timp ce secretarul general al PSD, Claudiu Manda, consideră deja adoptarea acesteia sigură. Între timp, AUR pare unită, iar George Simion a transmis un mesaj clar:

Nu vă temeți: AUR nu va trăda poporul român.

Cu toate acestea, poziția reprezentanților minorităților și a mai multor facțiuni mai mici rămâne discutabilă, ceea ce sporește și mai mult incertitudinea”, scrie mandiner.hu, într-o analiză intitulată „Ceea ce urmează nu poate fi decât mai rău”.

De altfel, publicațiile maghiare insistă pe faptul că situația parlamentară actuală nu preconziează o majoritate stabilă și conturează „o perioadă de tranziție lungă și dificil de configurat”.

România e între „alianțe politice fragile”

„Totuși, situația parlamentară actuală nu preconizează că o nouă majoritate stabilă se va forma rapid.

Procesele din jurul moțiunii de neîncredere arată, de asemenea, cât de fragile sunt alianțele politice: mai mulți semnatari s-au retras, unii parlamentari și-au schimbat partidul, iar alții au anunțat că nu vor participa la vot. (…)

Situația este complicată și mai mult de faptul că unele partide, precum UDMR și USR, au indicat că vor fi prezente la dezbatere, dar nu vor vota, ceea ce va afecta și rezultatul final.

Între timp, cele două blocuri politice principale, PSD și PNL, încearcă până în ultimul moment să câștige reprezentanții indeciși.

Toate acestea înseamnă că România ar putea aluneca cu ușurință într-un impas politic în care instabilitatea actuală nu ar fi rezolvată, ci mai degrabă adâncită, printr-o prăbușire a guvernului.

Votul de astăzi nu va aduce neapărat o situație clară, ci mai degrabă ar putea marca începutul unei perioade de tranziție mai lungi și dificil de prevăzut”, conchide mandiner.hu.