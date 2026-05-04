Nicușor Dan, după ce euro a atins un nou record: Este o reacție firească a pieței

„Din nou invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut după ce chestiunile se așează cursul revine”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a transmis și un mesaj către mediul financiar și investitori, insistând că România își menține direcția economică și angajamentele asumate.

„Ce pot să transmit și românilor și, să-i spunem, pieței financiare este că România își păstrează angajamentele pe deficit și-și păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală”, a mai spus președintele.

Luni, Banca Națională a României a anunțat un nou maxim istoric de 5,1998 lei pentru un euro, pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură.