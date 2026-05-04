Prima pagină » Economic » Nicușor Dan, după ce euro a atins un nou record: Este o reacție firească a pieței

Nicușor Dan, după ce euro a atins un nou record: Este o reacție firească a pieței

Președintele României Nicușor Dan a comentat deprecierea leului față de cursul euro, pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură, explicând că reacția piețelor este una firească în astfel de situații.
Doi tineri reținuți pentru 24 de ore, după ce au dansat pe morminte în cimitirul Bellu
Doi tineri reținuți pentru 24 de ore, după ce au dansat pe morminte în cimitirul Bellu
UPDATE. O mașină a intrat în mulțime în Leipzig: 2 morți, 2 răniți
UPDATE. O mașină a intrat în mulțime în Leipzig: 2 morți, 2 răniți
De ce Nicușor Dan crede că AUR este anti-occidental, și nu extremist? Răspunsul președintelui României
De ce Nicușor Dan crede că AUR este anti-occidental, și nu extremist? Răspunsul președintelui României
Nicușor Dan, întrebat dacă îl va decora pe Chivu după performanța obținută cu Inter: Ne gândim la asta
Nicușor Dan, întrebat dacă îl va decora pe Chivu după performanța obținută cu Inter: Ne gândim la asta
Nicușor Dan: Va fi incertitudine o săptămână sau două. Georgescu premier – doar titlu de ziare
Nicușor Dan: Va fi incertitudine o săptămână sau două. Georgescu premier – doar titlu de ziare
Petre Apostol
04 mai 2026, 17:01, Economic

„Din nou invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut după ce chestiunile se așează cursul revine”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a transmis și un mesaj către mediul financiar și investitori, insistând că România își menține direcția economică și angajamentele asumate.

„Ce pot să transmit și românilor și, să-i spunem, pieței financiare este că România își păstrează angajamentele pe deficit și-și păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală”, a mai spus președintele.

Luni, Banca Națională a României a anunțat un nou maxim istoric de 5,1998 lei pentru un euro, pe fondul tensiunilor politice generate de moțiunea de cenzură.

Recomandarea video

Cât câștigă șefii Hidroelectrica acuzați de premierul Bolojan că au luat bonusuri de 150.000-180.000 de euro în loc să facă investiții
G4Media
Stenograme „NUCLEARE” din ședința PSD, înainte de moțiune: „Nu putem lăsa România pe mâna unor șacali. PSD va salva, încă o dată, țara”
Gandul
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Cancan
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport
Cine pierde de pe urma războiului lui Trump? Statele Unite plătesc ca să scape de surplusul de gaze în timp ce Europa este lovită dur de blocarea Strâmtorii Ormuz
Libertatea
Boala autoimună care are ca simptom schimbarea vocii sau vocea răgușită. Aproximativ 143.000 de români sunt afectați
CSID
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Promotor