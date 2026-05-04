Fritz: „Nu ne e teamă nici de anticipate, nici de opoziție”

Președintele USR Dominic Fritz a declarat că formațiunea pe care o conduce ia în calcul varianta unui guvern minoritar, pe care o consideră „realistă și sănătoasă” în actualul context politic, subliniind totodată că partidul nu se teme nici de alegeri anticipate, nici de trecerea în opoziție.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 17:06, Politic

În cadrul unei declarații de presă, Fritz a precizat că USR își va susține poziția în eventualele consultări de la Palatul Cotroceni, unde ar urma să fie invitat de președinte.

„Președintele nu ne va da un ordin, ci ne va asculta opțiunile”, a afirmat acesta, insistând că direcția pro-europeană a României „nu mai poate depinde de PSD”.

Întrebat de jurnaliști despre posibile presiuni sau semnale venite din partea administrației prezidențiale, liderul USR a evitat să intre în scenarii, dar a subliniat că dialogul cu șeful statului va avea loc „pe baza principiilor și deciziilor” partidului.

„La fel cum președintele ne va asculta pe noi, și noi îl vom asculta pe președinte”, a adăugat Fritz.

În ceea ce privește speculațiile legate de o posibilă implicare a președintelui Nicușor Dan într-un plan politic mai amplu, Fritz a respins ideea existenței unui astfel de aranjament.

„Nu l-am auzit pe președinte cerând demiterea premierului. Este unul dintre narativele răspândite inclusiv de PSD”, a declarat el.

Liderul USR a mai susținut că șeful statului este „îngrijorat de situația actuală” și interesat de identificarea unei soluții pentru ieșirea din criză. În acest context, Fritz a reiterat disponibilitatea USR de a contribui la o astfel de soluție, acuzând însă Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor că au generat actualele dificultăți politice.

