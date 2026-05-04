Dominic Fritz: Moțiunea nu are voturile necesare | „E posibil să vedem o surpriză”

Președintele Dominic Fritz a declarat că nu crede în șansele de trecere ale moțiunii de cenzură care urmează să fie votată în Parlament, invocând calculele politice actuale și lipsa unui număr suficient de voturi din partea opoziției.
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
04 mai 2026, 16:51, Politic

Fritz a susținut că, în ciuda tensiunilor crescute din ultimele zile, este „foarte posibil” ca moțiunea să fie respinsă. El a făcut apel la responsabilitatea parlamentarilor, îndemnându-i să decidă „dacă vor să asculte ordinul venit de la șeful de partid sau dacă vor să arate responsabilitate față de români”, pe fondul dificultăților economice resimțite de populație.

Liderul USR a subliniat că, din punct de vedere aritmetic, alianța dintre Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor nu ar întruni suficiente voturi pentru a trece moțiunea în Parlament. În acest context, el a sugerat că demersul are mai degrabă o dimensiune politică decât una strict legată de performanța unui premier.

„Suntem foarte conștienți că această moțiune nu este una împotriva unui premier”, a reiterat Fritz, sugerând că inițiativa are implicații mai largi în dinamica politică actuală.

