Dominic Fritz: Moțiunea nu are voturile necesare | „E posibil să vedem o surpriză”

Fritz a susținut că, în ciuda tensiunilor crescute din ultimele zile, este „foarte posibil” ca moțiunea să fie respinsă. El a făcut apel la responsabilitatea parlamentarilor, îndemnându-i să decidă „dacă vor să asculte ordinul venit de la șeful de partid sau dacă vor să arate responsabilitate față de români”, pe fondul dificultăților economice resimțite de populație.

Liderul USR a subliniat că, din punct de vedere aritmetic, alianța dintre Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor nu ar întruni suficiente voturi pentru a trece moțiunea în Parlament. În acest context, el a sugerat că demersul are mai degrabă o dimensiune politică decât una strict legată de performanța unui premier.

„Suntem foarte conștienți că această moțiune nu este una împotriva unui premier”, a reiterat Fritz, sugerând că inițiativa are implicații mai largi în dinamica politică actuală.