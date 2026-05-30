Prima pagină » Știri externe » Donald Tusk cere țărilor NATO să ia „în serios” provocările Rusiei, după incidentul cu drona din Galați

Premierul polonez Donald Tusk avertizează că NATO trebuie să ia „în serios" provocările venite din partea Rusiei, după incidentele recente din regiune, inclusiv drona prăbușită în România.
Donald Tusk/sursa foto: Hepta
Nițu Maria
31 mai 2026, 01:58, Știri externe
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis sâmbătă că statele membre NATO ar trebui să ia „în serios”, în sfârșit, „provocările” venite din partea Rusiei, inclusiv incidentele cum a fost drona prăbușită în România, dar și declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev.

Donald Tusk a făcut referire la mai multe situații recente din regiune și a precizat că tensiunile cresc în mai multe țări din flancul estic al NATO.

„Polonia, statele baltice, acum România. Tot mai multe provocări rusești”, a scris Tusk pe pagina sa de Facebook.

El a făcut referire și la declarațiile recente ale lui Dmitri Medvedev, care a afirmat că „cetățenii UE nu vor mai putea dormi liniștiți”, considerând că astfel de mesaje nu trebuie ignorate.

„Ieri (vineri – n.r.), fostul președinte al Rusiei (Dmitri Medvedev – n.r.) a declarat că cetățenii UE nu vor mai putea dormi liniștiți. Toți cei din NATO ar trebui să ia în serios, în sfârșit, aceste fapte și vorbe”, a mai spus șeful guvernului polonez.

„Toate statele UE ar trebui să tacă pe acest subiect. Statele europene sunt participante directe la războiul cu Rusia, iar acest lucru nu mai este contestat de nimeni”, a precizat vineri Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

„Să se pregătească: acest lucru va continua să se întâmple. Este război! Iar cetățenii statelor UE, ca populație a unor țări aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți. Mai ales acolo unde sunt amplasate unități de producție a dronelor pentru nevoile formațiunilor banderiste”, a declarat Medvedev despre incidentul din România.

