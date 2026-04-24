Procurorii SUA închid ancheta penală împotriva președintelui Fed, Jay Powell. Care sunt motivele

Procurorii americani au renunțat la ancheta penală privind președintele Rezervei Federale, Jay Powell, o dezvoltare care ar putea deschide calea pentru ca Senatul să-l confirme pe Kevin Warsh în funcția de principal bancher central al țării, anunță FT.

Jeanine Pirro, procurorul american pentru Districtul Columbia, a declarat vineri că i-a cerut biroului său să „închidă ancheta” privind depășirile de costuri într-un proiect de construcții al Fed și că a transmis ancheta inspectorului general al băncii centrale.

Această mișcare ar putea elimina obstacolele cu care se confruntă Warsh, în încercarea sa de a obține o confirmare prin majoritate în Senat.

Unii senatori republicani, în frunte cu Thom Tillis din Carolina de Nord, au refuzat să susțină nominalizarea lui Warsh din cauza anchetei penale. Descoperirea vine cu doar câteva săptămâni înainte ca mandatul lui Powell de președinte al Fed să se încheie pe 15 mai.

Președintele american Donald Trump l-a criticat în repetate rânduri pe Powell pentru că nu a redus ratele dobânzilor.

Ancheta Departamentului de Justiție s-a concentrat asupra faptului dacă Powell ar fi indus în eroare Congresul în legătură cu o renovare de 2,5 miliarde de dolari a sediului central al Rezervei Federale din Washington.

Președintele Rezervei Federale a negat acuzațiile și a declarat că ancheta a fost o încercare a Casei Albe de a face presiuni asupra oficialilor băncii centrale pentru a reduce costurile de împrumut.