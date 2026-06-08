Mesaj ferm al Papei Leon al XIV-lea: Victimele abuzurilor trebuie despăgubite

Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit, luni, la Madrid cu șase supraviețuitori ai abuzurilor sexuale comise de clerici, relatează AP.

Acesta a promis că va lua în considerare sugestiile lor privind modul în care Biserica Catolică își poate îmbunătăți răspunsul la criză, a anunțat Vaticanul.

Vizita, o tradiție în rândul papilor

Întâlnirea a durat aproximativ o oră și a avut loc la Ambasada Vaticanului din Madrid. Vizita a urmat tradiția întâlnirilor papilor cu supraviețuitorii abuzurilor în timpul călătoriilor lor în străinătate, potrivit aceleiași surse.

Papa a cerut, luni, ierarhiei catolice din Spania să ofere despăgubiri supraviețuitorilor abuzurilor sexuale comise de cler. De asemenea, el a cerut și să abordeze criza în mod transparent.

Suveranul Pontif le-a spus episcopilor spanioli că întreaga comunitate bisericească ar trebui să aibă un „angajament din ce în ce mai hotărât față de prevenție și o cultură a îngrijirii”. Ierarhia spaniolă a ignorat în mare măsură amploarea abuzurilor din biserica lor timp de decenii. Au ignorat abuzurile până când un ziar a început să documenteze o moștenire de abuzuri și mușamalizări, mai arată sursa.

„Confruntată cu acest flagel, comunitatea eclezială este chemată să răspundă cu ascultare, adevăr, dreptate și reparare”, a spus papa. „Fiecare persoană rănită trebuie să poată găsi ascultare sinceră, primire, protecție și căi reale spre vindecare”.

Spania a lansat la începutul acestui an un sistem de reparații pentru cazurile de abuz clerical prea vechi pentru a fi urmărite penal. Sistemul necesită participarea Bisericii Catolice și a guvernului spaniol.

Alte țări și biserici au instituit mecanisme de despăgubire pentru a compensa supraviețuitorii și a oferi terapie.

Reacții la sistemul de despăgubire

Sistemul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic. Însă, a fost lăudat și a primit un anumit scepticism din partea grupurilor de susținere și a supraviețuitorilor. Le oferă oamenilor un an pentru a aplica.

În întreaga lume, scandalurile de abuzuri sexuale și mușamalizări ale clerului au zguduit diecezele catolice. Acestea au afectat reputația bisericii la mai bine de trei decenii de la izbucnirea publică a crizei în Occident.