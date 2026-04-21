Polonia „analizează” solicitarea prim-ministrului slovac de a utiliza spațiul aerian pentru un zbor către Moscova

Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe polonez, Maciej Wewiór, care a declarat că cererea „este în curs de analiză”, scrie TVPWorld.

Situația devine delicată în contextul în care trei state baltice au refuzat deja accesul în spațiul lor aerian pentru această deplasare.

Decizia statelor baltice este motivată de poziția fermă față de Rusia, pe fondul războiului din Ucraina și al sancțiunilor occidentale. Ministrul de externe estonian, Margus Tsahkna, a declarat că niciun stat nu ar trebui să faciliteze consolidarea relațiilor cu Moscova în actualul context geopolitic.

Autoritățile baltice susțin că regulile standard ale UE și NATO pentru zboruri oficiale nu se aplică atunci când destinația este Rusia, stat aflat în izolare diplomatică din cauza conflictului.

Alternative și precedente

Premierul slovac Robert Fico a confirmat refuzurile și a declarat că va găsi o soluție alternativă pentru a ajunge la Moscova. În 2025, acesta a fost nevoit să ocolească spațiul aerian baltic, alegând o rută mai lungă prin Ungaria, România și Marea Neagră.

O situație similară a fost întâmpinată și de președintele Serbiei, Aleksandar Vucici.

Participarea lui Fico la parada de 9 mai de la Moscova, organizată anual pentru comemorarea victoriei sovietice în al Doilea Război Mondial, generează tensiuni la nivel european. Anul trecut, acesta a fost singurul oficial de rang înalt din UE prezent la eveniment, fapt criticat de Bruxelles.

Contextul politic s-a schimbat recent după înfrângerea electorală a premierului ungar Viktor Orbán, considerat un aliat al Kremlinului, semnalând o posibilă scădere a influenței discursului pro-rus în Europa Centrală.