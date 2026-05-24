Benone Sinulescu ar fi împlinit 89 de ani. Artistul a dus folclorul românesc la Moscova și Phenian

De mic copil, Benone Sinulescu era pasionat de cântat. Când era copil, obișnuia să cânte cocoțat într-un copac, pentru că acolo micul Beni credea că toată lumea poate să îl vadă cântând. Ulterior, el s-a afirmat în corul bisericii, la Denii si la Prohod.

După terminarea școlii elementare din comuna Siriu, el devine solistul, dar și dirijorul corului școlar din Pleșcoi. Într-un interviu de-al său, luat cât încă era în viață, artistul își amintește că a ales să urmeze următoarele studii la Pleșcoi, pentru că în comuna sa nu era decât școală elementară, potrivit Folclor Oltenesc.

Regretatul artist avea părinți muncitori, iar acesta moștenea glasul tatălui său. La 12-13 ani, micul Beni cunoștea cântecele unor soliști precum Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ion Luican sau Ioana Radu.

A început să cânte la stația de amplificare din Buzău

Cât timp urma studiile Școlii Medii Tehnice de la Buzău, Benone a început să cânte la stația de amplificare din oraș. „Buzăul avea o stație de amplificare cu ramificări pe întreg cuprinsul. Mergeam acolo să cânt de câte ori puteam. Unul dintre primele cântece interpretate a fost «De la moară la gară» al Ioanei Radu”, potrivit unui interviu mai vechi cu artistul, încă de când acesta era în viață.

Cel care urma să devină unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară din România, nu a intrat de prima dată la Școala Specială de Muzică. Primul an a picat concursul de admitere, dar Beni nu a renunțat, așa că, la a doua încercare a fost primit în cele din urmă în clasa profesoarei de canto Elisabeta Moldoveanu, pe care Benone o caracteriza drept „o excepțională profesoară de canto”.

Ulterior, acesta înregistrează primele sale albume. „Străina mamei, străină”, „La Lenuța sub cerdac” și „În Munții Buzăului”, înregistrate în anul 1956. Benone avea pe atunci vârsta de 18 ani.

Ulterior, au urmat concertele din țară, dar și din străinătate. În timpul concertelor din țară, artistul a povestit despre un moment din cadrul unui concert la Hunedoara, când un spectator i-a oferit cadou o cravată tricotată.

La concertele sale, artistul a mai primit și cărți de rugăciuni, sticle cu băuturi, o Biblie și chiar o curcă vie însoțită de de două borcane cu dulceață, dar și o plasă de nuci pe jumătate plină, pentru că restul au fost pierdute pe drum înspre concert de persoana respectivă.

Pe scenă în țară, dar și la Moscova și Phenian

Cele mai mari succese le-a avut cu ansamblul Ciocârlia. Benone cânta, alături de ansamblu în fața a mii de oameni, pe stadioane, dar și în săli arhipline. În cadrul unui concert cu Ansamblul Ciocârlia, pe muntele Găina, Sinulescu a cântat în fața a 150.000 de oameni. Inițial, artistul a povestit că el și-a pregătit atunci trei cântece, însă a cântat ca la nuntă tot ce a știut.

Alături de ansamblul Ciocârlia, Benone Sinulescu a cântat într-un turneu la Moscova, la Teatrul Balșoi, în fața a peste 10.000 spectatori. Acesta a susținut un spectacol și în Coreea comunistă, la Teatrul „Man Su De” din Phenian. El a fost invitat să cânte cu prilejul aniversării de 80 de ani a fostului lider coreean Kim Ir Sen, căruia i-a cântat chiar și un cântec în coreeană, dedicat mamei liderului.

„Radu Mamii”, cântecul favorit al lui Nicolae Ceaușescu

Benone a mai cântat și pentru alți conducători ai vremii, precum Nikita Hrușciov, Leonid Brejnev, Gheorghiu Dej, dar și alții. „Radu Mamii” a fost cântecul favorit al lui Nicolae Ceaușescu, iar Benone era nevoit să-l cânte ori de câte ori era invitat la recepțiile găzduite de fostul dictator.

Ulterior, Sinulescu a colaborat și cu fosta formație Ro-Mania, care a preluat cântece din repertoriul artistului și le-a editat. A avut apariții de radio, dar și concerte cu cei de la Ro-Mania, aducând folclorul până și în discoteci. Printre cele mai iubite melodii se află „Dulce-i vinul”, „Lasă-mă să beau”, „Haideți să cântăm”, „Cocoșel de la Buzău” sau „Hai să ciocnim, paharul plin”.

În cariera sa, artistul a primit în total 12 distincții, dintre care cinci au acordate în perioada comunistă. El a primit „Primul Disc de Aur” primul Disc de Aur din România acordat de Electrecord în 1969.

Decorat de Președinția României

În anul 2003 a obținut premiul pentru întreaga sa activitate acordat de Ministerul Culturii, fiind decorat și de Președinția României. În cariera sa longevivă, artistul a semnat un număr de 25 de albume, 7 single-uri, dar și alte compilații muzicale.

Ani mai târziu, îndrăgitul artist Benone Sinulescu s-a retras la Arad, acolo unde s-a stins din viață în anul 2021, vârsta de 84 de ani. Artistul suferea de mai multe boli cronice. Îndrăgitul artist se odihnește, în prezent, la Cimitirul Eternitatea, acolo unde a fost înmormântat în 29 noiembrie 2021 cu onoruri militare.