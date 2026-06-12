O școală din județul Buzău a fost inundată. Activitatea didactică a fost suspendată, 60 de elevi au fost evacuați

Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină pentru evacuarea apei acumulate în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 1 din localitatea Sărulești.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a transmis că la fața locului se deplasează un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Buzău, cu o autospecială, două motopompe și doi subofițeri. Totodată, pentru gestionarea situației, autoritățile locale intervin cu o motopompă.

„Din datele primite de la solicitant, școala este parțial inundată, nivelul apei înregistrând aproximativ 20 cm. Din cauza efectelor produse de acumulările de apă, activitatea didactică a fost suspendată. (În jur de 60 elevi)”, a precizat ISU Buzău.

Pompierii și autoritățile locale acționează pentru evacuarea apei și limitarea efectelor produse de inundații.

Județul Buzău s-a aflat sub avertizare meteorologice de cod portocaliu, în intervalul 11 iunie, ora 12:00 – 12 iunie, ora 10:00, fiind prognozate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului. Conducerea ISU Buzău a dispus activarea grupei operative la nivelul inspectoratului, activarea Centrului Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, precum și prealertarea turelor operative, în vederea gestionării eficiente a eventualelor situații de urgență.