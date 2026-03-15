Nawrocki cere Germaniei despăgubiri de război

Președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a propus ca Germania să contribuie direct la finanțarea apărării poloneze ca formă de despăgubiri pentru Al Doilea Război Mondial, în loc ca Varșovia să contracteze împrumuturi în cadrul unui program european de securitate, potrivit europeanconservative.

Declarația vine la o zi după ce Nawrocki a respins legislația care ar fi permis Poloniei să acceseze aproape 44 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi pentru apărare prin inițiativa europeană Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE).

„Eventualele despăgubiri ar putea fi direcționate către consolidarea securității”

„Dacă sunt cu adevărat dedicați dezvoltării forțelor armate poloneze, și întreaga Uniune Europeană spune că este, atunci putem începe acest proces cu investiții germane, cu fonduri din bugetul statului german pentru echipamente pentru armata poloneză și pentru flancul estic al NATO. Este corect”, a declarat Nawrocki în fața alegătorilor.

Liderul polonez a susținut că eventualele despăgubiri de război ar putea fi direcționate către consolidarea securității.

„Germania ne va plăti despăgubiri de război și haideți să investim aceste fonduri în securitate”, a afirmat el, reluând o temă pe care a invocat-o frecvent în campania prezidențială.

„Un împrumut pe termen lung ar fi riscant”

Nawrocki și-a justificat veto-ul asupra programului SAFE spunând că angajarea Poloniei într-un împrumut pe termen foarte lung ar fi riscantă.

„Asumarea unui angajament până în 2070 este prea serioasă. A semna un astfel de împrumut fără a ști cum vor evolua riscurile valutare sau cum va arăta Uniunea Europeană în viitor este greu de acceptat din punct de vedere constituțional, sistemic și logic”, a declarat el.

Președintele a adăugat că deciziile privind securitatea Poloniei trebuie să aparțină autorităților naționale. „Deciziile privind securitatea Poloniei sunt deciziile comandantului suprem al forțelor armate, nu ale Bruxelles-ului”, a spus Nawrocki.

Pentru Berlin, tema compensației e închisă din 1953

Tema despăgubirilor de război rămâne un subiect sensibil în relația dintre Varșovia și Berlin. Germania consideră că problema a fost închisă în 1953, când guvernul comunist al Poloniei a renunțat oficial la alte pretenții.

Berlinul a arătat disponibilitate pentru anumite forme limitate de compensație, dar respinge plata directă și suma de aproximativ 1,3 trilioane de euro avansată de guvernele anterioare ale partidului conservator Lege și Justiție (PiS).

Veto-ul președintelui a accentuat tensiunile cu guvernul pro-european condus de premierul Donald Tusk, care a criticat decizia, considerând-o contrară intereselor naționale. Ministrul de externe Radosław Sikorski l-a acuzat pe Nawrocki că pune interesele politice interne înaintea securității țării, numindu-l „laș” și „mincinos”.

Guvernul de la Varșovia vrea să ocolească aprobarea prezidențială pentru surse de finanțare

Guvernul de la Varșovia a anunțat că ia în calcul un „plan B” pentru finanțarea apărării, posibil prin măsuri executive care să ocolească aprobarea prezidențială, însă nu a oferit deocamdată detalii.

Nawrocki a reiterat, de asemenea, ideea despăgubirilor în discuții cu oficiali germani, susținând că acestea ar contribui nu doar la securitatea Poloniei, ci și la consolidarea apărării europene și a flancului estic al NATO.

El a cerut totodată președintelui parlamentului să introducă cât mai rapid în dezbatere proiectul său denumit „SAFE 0%”.