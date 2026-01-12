Fostul ministru al Justiției din Polonia, Zbigniew Ziobro, a primit azil în Ungaria

Ziobro a fost unul dintre principalii autori ai reformelor din justiţie care au dus la ani de dispute între Polonia şi Uniunea Europeană, relatează Reuters.

Cazul evidenţiază deteriorarea relaţiilor dintre cele două state membre ale UE şi NATO, care în trecut erau aliaţi apropiaţi.

„Am decis să profit de azilul care mi-a fost acordat de guvernul ungar din cauza represiunilor politice din Polonia”, a scris luni pe X fostul ministru polonez al Justiției, Zbigniew Ziobro.

Ziobro este acuzat că a folosit în mod necorespunzător bani din Fondul pentru Justiţie, destinat sprijinirii victimelor infracţiunilor, inclusiv pentru cumpărarea sistemului de supraveghere Pegasus. Potrivit procurorilor, acest sistem ar fi fost utilizat împotriva unor adversari politici.

Ziobro susţine că este vizat din motive politice, afirmând că, în perioada în care a fost procuror general, a deschis investigaţii împotriva unor persoane apropiate de Donald Tusk.

El a mai spus luni că a cerut azil şi pentru soţia sa. Vineri, Polonia l-a convocat pe ambasadorul Ungariei, după informaţii potrivit cărora Budapesta ar fi acordat azil unor cetăţeni polonezi.

În 2024, Ungaria a mai acordat azil lui Marcin Romanowski, fost secretar de stat în Ministerul Justiţiei din guvernul PiS, care este, de asemenea, acuzat de folosirea necorespunzătoare a fondurilor publice.