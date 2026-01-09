Premierul Tusk avertizează asupra tensiunilor generate de disputa privind Groenlanda

Donald Tusk a afirmat că situația legată de Groenlanda, un teritoriu autonom sub autoritatea coroanei daneze, riscă să provoace fisuri considerabile în cadrul NATO. Potrivit premierului polonez, astfel de diviziuni ar putea fi exploatate de Rusia.

„Sunt foarte îngrijorat de problema Groenlandei și sunt, de asemenea, foarte îngrijorat de evenimentele din Statele Unite și de tot ceea ce creează astfel de tensiuni ideologice și politice în cadrul NATO și al Statelor Unite înseși”, a transmis Tusk, vineri, în cadrul unei conferințe de presă.

„Pentru că suntem aliați și prieteni, iar Polonia este un aliat excepțional de loial al Statelor Unite, cred că într-o astfel de poziție nu stai în genunchi. Spui ce gândești. Între prieteni, trebuie să vorbești sincer despre ce este corect și ce este greșit”, a mai spus șeful guvernului de la Varșovia, accentuând relația dintre cele două state.

Declarațiile lui Tusk sunt făcute pe fondul tensiunilor generate de declarațiile repetate ale președintelui Donald Trump privind preluarea insulei arctice.