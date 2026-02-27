Premierul Japoniei se opune modificărilor regulilor de succesiune imperială care exclud femeile

Declarația premierului Japoniei reprezintă cea mai clară poziție a sa de până acum cu privire la o problemă din ce în ce mai dezbătută – și una care vine pe fondul unei crize iminente a succesiunii – de la victoria zdrobitoare a partidului său la alegerile din această lună, potrivit Le Figaro.

Sanae Takaichi a declarat Parlamentului că respectă concluzia unui grup de experți care a considerat „adecvată limitarea eligibilității la descendenții direcți de sex masculin ai liniei imperiale”. „Guvernul și eu însămi respectăm acest raport”, a subliniat ea. Prim-ministrul declarase anterior că revizuirea regulilor care guvernează familia imperială era „o chestiune urgentă” și și-a exprimat speranța că „discuțiile se vor aprofunda cu privire la modul de asigurare a unei succesiuni imperiale stabile”.

Împăratul Naruhito are o fiică, prințesa Aiko, dar aceasta este exclusă de la succesiune prin reguli ce asigură susccesiunea la tron doar bărbaților.