China interzice exporturile către Japonia. Beijingul escaladează disputa economică și militară

Măsura vizează companii despre care autoritățile chineze susțin că aprovizionează armata japoneză și este percepută ca un răspuns direct la recentele evoluții politice și militare de la Tokyo, potrivit Reuters.

Decizia survine pe fondul deteriorării relațiilor dintre China și Japonia, după comentariile făcute în noiembrie despre Taiwan de către prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, care au provocat reacții dure la Beijing.

Concret, China interzice exporturile către Japonia de șapte pământuri rare aflate pe lista sa de control pentru produse cu dublă utilizare, precum disprosiu, ytriu și samariu. Deși aceste minerale reprezintă volume mici, ele sunt esențiale pentru producția de automobile, aeronave, armament și electronice de consum.

Măsurile afectează inclusiv divizii strategice ale unor conglomerate industriale japoneze, precum construcțiile navale și motoarele aeronautice ale Mitsubishi Heavy Industries. Alte companii, printre care Subaru Corp, Itochu Aviation și Mitsubishi Materials, au fost plasate pe o listă de monitorizare, din cauza imposibilității Chinei de a verifica utilizatorii finali ai produselor exportate.

Potrivit Reuters, nu este clar cât de rapid se vor resimți efectele asupra economiei nipone. Companiile japoneze dispun de stocuri semnificative de pământuri rare, iar până la finalul anului 2025 China a continuat să livreze volume importante către Japonia.

Reacția oficială de la Tokyo nu a întârziat.

„Măsurile sunt complet inacceptabile și profund regretabile”, a declarat Kei Sato, secretar adjunct al cabinetului japonez, precizând că guvernul a cerut retragerea imediată a restricțiilor.

China interzice exporturile către Japonia în contextul reînarmării nipone

Beijingul susține că restricțiile au rolul de a limita „remilitarizarea” Japoniei și eventualele ambiții nucleare. În paralel, premierul Takaichi s-a angajat să revizuiască documentele fundamentale de securitate ale Japoniei și să accelereze reforma regulilor privind exporturile militare.

Japonia a demarat încă din 2023 un amplu proces de consolidare militară, care va dubla cheltuielile de apărare la 2% din PIB. În pofida constituției sale pacifiste, țara a devenit unul dintre cei mai mari cheltuitori militari din lume. Conform estimărilor Fondul Monetar Internațional, PIB-ul Japoniei va ajunge la 4,46 trilioane de dolari în 2026.