Bolojan: Japonia, principala destinație a exporturilor românești în Asia. Schimburi comerciale de peste 1 miliard de dolari în 10 luni

Șeful Guvernului a menționat îm discursul rostit că România și Japonia au, din martie 2023, un Parteneriat Strategic.

„Japonia este principala destinație a exporturilor românești în Asia. În primele zece luni din 2025, schimburile comerciale au depășit 1 miliard de dolari și continuă să crească. Peste 400 de companii japoneze sunt prezente în România, iar prin activitatea lor contribuie la dezvoltarea și modernizarea țării noastre. Dorim investiții noi, proiecte comune și transfer de tehnologie”, a spus premierul.

Acesta a amintit de Magistrala de metrou M6 și de Centrul de Optică de Mare Putere de la Măgurele.

Ilie Bolojan a menționat și participarea României la Expo 2025 Osaka, unde aproape un milion de vizitatori au trecut prin pavilionul țării noastre.

„Trăim o perioadă complicată din punct de vedere al securității. Chiar dacă suntem departe geografic, România și Japonia sunt apropiate prin valori și interese comune. Susținem o cooperare mai strânsă între Uniunea Europeană, NATO și Japonia, pentru a apăra democrația și regulile care stau la baza stabilității internaționale”, a mai spus șeful Guvernului.