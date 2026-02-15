Prima pagină » Economic » Companiile din Elveția sunt afectate de aprecierea francului: „subminează competitivitatea” exportatorilor

Companiile din Elveția sunt afectate de aprecierea francului: „subminează competitivitatea” exportatorilor

Creșterea francului elvețian „subminează competitivitatea” exportatorilor elvețieni, în contextul în care companii precum Roche și Swatch au semnalat deja efecte negative asupra vânzărilor.
Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
15 feb. 2026, 12:32, Economic

Francul elvețian a crescut cu 3% de la începutul anului, după un avans de 14% anul trecut, notează Financial Times.

Aprecierea monedei de refugiu, alimentată de tensiunile geopolitice și de slăbirea dolarului, pune presiune suplimentară pe economia elvețiană, unde exporturile de bunuri și servicii reprezintă peste 70% din PIB.

Compania farmaceutică Roche și producătorul de ceasuri Swatch Group au raportat pentru 2025 un impact de aproximativ 5% asupra vânzărilor din cauza aprecierii francului elvețian, iar Richemont, proprietarul Cartier, a semnalat, la rândul său, dificultăți legate de cursul valutar.

Dublă lovitură pentru companiile elvețiene: tarife și monedă puternică

Asociațiile de comerț spun că lovitura a fost deosebit de dură pentru întreprinderile mici și mijlocii.

„Aprecierea francului elvețian atât față de euro, cât și față de dolarul american subminează tot mai mult competitivitatea industriei elvețiene de utilaje, inginerie electrică și metale”, a declarat Nicola R. Tettamanti, președintele Swissmechanic, organizație care reprezintă IMM-urile din ingineria mecanică și electrică.

Tettamanti a avertizat că, dacă actualele condiții de curs persistă, companiile ar putea amâna investițiile, iar pe termen mai lung poate fi slăbită baza industrială a Elveției.

Îngrijorări similare apar și în sectorul chimic și farmaceutic, unul dintre cele mai importante motoare de export ale Elveției. Roche, care își generează cea mai mare parte a veniturilor în afara țării, a spus că se așteaptă acum la un impact de 4 puncte procentuale în acest an.

În ultimul an, exportatorii elvețieni au fost loviți din două direcții: taxele vamale impuse de Donald Trup și un franc mai puternic.

„Francul elvețian este un tarif perpetuu pentru companiile elvețiene”, a spus Cedric Jacque, partener la Lloyd Capital, firmă de investiții cu sediul la Zurich.

Avansul francului a devenit o problemă tot mai mare pentru Banca Națională a Elveției, care ar putea reduce dobânzile pentru a frâna aprecierea monedei. Totuși, cum rata de politică monetară este la 0%, o reducere ar însemna revenirea la dobânzi negative, pe care decidenții au spus că nu vor să o repete.

