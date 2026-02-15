Deputat PSD: România are nevoie de acțiune imediată, nu de lamentări. Un program național de locuințe accesibile poate relansa construcțiile și economia

Într-o postare publicată pe Facebook, Câciu susține că „nu mai este timp de lamentări”, iar populația așteaptă intervenții concrete care să oprească scăderea nivelului de trai și pierderea puterii de cumpărare.

Potrivit acestuia, propaganda guvernamentală din ultimele zile ar reprezenta „o fugă de responsabilitate”, în condițiile în care efectele recesiunii sunt resimțite direct de cetățeni.

Adrian Câciu enumeră un set de măsuri care, în opinia sa, ar trebui adoptate imediat pentru a scoate economia din criză. Printre acestea se numără un Plan de Relansare Economică, cu scheme de ajutor de stat, credite fiscale pentru investiții, garanții pentru IMM-uri și stimularea proiectelor de înaltă tehnologie, măsuri care ar putea genera, susține el, un impact economic pozitiv de aproximativ 10 miliarde de euro anual.

De asemenea, fostul ministru al Finanțelor propune un Pachet de Solidaritate destinat celor mai vulnerabili, care ar viza aproximativ trei milioane de beneficiari, cu un impact bugetar limitat, de doar 0,16% din PIB. Acesta ar include sprijin financiar punctual, ajutoare pentru copiii cu dizabilități și pentru familiile monoparentale.

Un alt punct esențial îl reprezintă adoptarea rapidă a bugetului de stat, construit pe investiții în infrastructură, educație, sănătate și dezvoltare locală, corelat cu măsuri de stimulare economică și protecție socială.

În același timp, Câciu susține necesitatea stopării scumpirilor la alimente și utilități, prin plafonarea marjelor comerciale și stabilirea unui preț administrat la energie și gaze pentru o perioadă de un an, măsuri care ar putea reduce inflația „la jumătate în maximum șase luni”.

În ceea ce privește sectorul construcțiilor, Adrian Câciu propune lansarea unui program național de locuințe accesibile, finanțat preponderent din fonduri europene, completate de cofinanțări și garanții de la bugetul de stat.

Potrivit acestuia, un asemenea program ar avea un efect de multiplicare important în economie, ar crea locuri de muncă și ar răspunde unei nevoi sociale majore, aceea a accesului la locuințe pentru tineri și familii cu venituri medii și mici.

„Relansarea construcțiilor și a industriei nu este doar o opțiune economică, ci o necesitate socială. România are resursele și instrumentele necesare, trebuie doar voință politică și decizii rapide”, transmite Adrian Câciu.