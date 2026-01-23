Rogobete, discuții despre metode concrete de colaborare public–privat între Elveția și România

La întâlnirea de vineri cu Excelența Sa, ambasadorul Confederației Elvețiene la București, Massimo Baggi, și cu delegația Ambasadei Elveției, ministrul Rogobete a discutat despre mai multe direcții concrete de cooperare în domeniul sănătății, având în centru Strategia Națională pentru Sănătate Mintală.

Oficialii români și elvețieni au vorbit, de asemenea, despre metode concrete de colaborare public–privat între Elveția și România, legate de finanțarea durabilă a inovării în sănătate și de transferul de bune practici internaționale, astfel încât acestea să poată fi adaptate realist la nevoile sistemului de sănătate din România.

„În acest context, sănătatea mintală rămâne o prioritate clară pentru Ministerul Sănătății, inclusiv prin experiența Elveției în proiecte integrate dedicate tinerilor și în zona adicțiilor. La nivelul ministerului, pregătim constituirea unui grup de lucru care să înceapă, în perioada următoare, elaborarea Strategiei Naționale pentru Sănătate Mintală, într-un format aplicat, orientat către nevoile reale din sistem. Discuțiile au vizat și continuitatea proiectelor aflate deja în derulare, precum și dezvoltarea unor inițiative noi, în funcție de nevoile identificate. Am apreciat deschiderea exprimată de reprezentanții Confederației Elvețiene privind dezvoltarea capacităților din România, atât în zona de infrastructură, cât și de producție, precum și discuțiile legate de posibile proiecte regionale de cooperare. Pentru mine, astfel de întâlniri sunt utile atunci când contribuie la politici mai bine ancorate în practică și la identificarea unor soluții care pot fi adaptate nevoilor reale ale sistemului”, spune Alexandru Rogobete, vineri, pe Facebook.