Rogobete, discuții în Israel pentru „adaptarea terapiilor oncologice” și „realizarea determinărilor genetice pentru boli rare”

Ministrul Sănătății a vizitat unul dintre cele mai mari spitale universitare din Israel, Hadassah, alături de consilierul său onororific, dr. Herman Berkovits.

„Discuțiile cu conducerea spitalului și cu echipa medicală au fost aplicate și orientate spre viitor. Ne-am concentrat pe dezvoltarea unor parteneriate pentru cercetare medicală, schimb de experiență în terapii inovatoare – în special tratamente biologice – și pe medicina personalizată în oncologie, acolo unde fiecare pacient are nevoie de soluții adaptate propriului profil biologic”, a transmis ministrul pe Facebook.

Potrivit ministrului, un element central „al cooperării îl reprezintă și schimbul de experiență al resursei umane, în special în domeniul oncologiei, pentru ca medicii români să aibă acces direct la practici avansate, tehnologii moderne și protocoale de tratament de ultimă generație”.

Rogobete a anunțat, de asemenea, demararea procedurilor pentru un document oficial între cele două state, cu beneficii directe pentru pacienții cu patologii complexe.

„Un punct esențial al întâlnirii a vizat inițierea procedurilor pentru semnarea unui acord între Ministerul Sănătății și Statul Israel, care să permită realizarea determinărilor genetice pentru anumite boli rare și adaptarea terapiilor oncologice în funcție de particularitățile fiecărui pacient. Este un pas important pentru medicina de precizie – pentru diagnostic mai corect, tratamente mai eficiente și șanse reale pentru oameni”.

Vizita s-a încheiat în zona de anestezie și terapie intensivă. Rogobete a menționat că i-au fost „prezentate metodele prin care cresc rapid capacitatea de răspuns a secțiilor ATI în cazul accidentelor cu victime multiple. Organizare, tehnologie și proceduri clare – exact ceea ce salvează vieți în momente critice. Au fost câteva ore de dialog aplicat, care vor duce la parteneriate concrete, pentru oameni și pentru a aduce excelența medicală în cât mai multe domenii din sistemul nostru de sănătate”.