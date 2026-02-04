Prima pagină » Social » Chirurg din Sibiu, prins în flagrant când lua șpagă să opereze o femeie

Chirurg din Sibiu, prins în flagrant când lua șpagă să opereze o femeie

Un chirurg din Sibiu a fost prins în flagrant când lua șpagă 1.000 de lei de la un bărbat căruia îi opera mama.
Chirurg din Sibiu, prins în flagrant când lua șpagă să opereze o femeie
Foto: Shuterstock
Laura Buciu
04 feb. 2026, 17:42, Social

Prim-procurorul adjunct Dan Octavian Simion din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a transmis că Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, ca urmare a unui denunţ făcut prin apel la Call Center Anticorupție.

Astfel, un bărbat a denunţat faptul că un medic, angajat în cadrul unui spital public din municipiul Sibiu la care s-a deplasat mama sa pentru intervenţie chirurgicală, i-a solicitat aceteia suma de 1.000 lei, cu titlu de mită, pentru pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, în concret, efectuarea acestei intervenţii chirurgicale.

Ulterior, denunţătorul a fost desemnat colaborator cu identitate reală.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, alături de organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au intervenit și au constatat în flagrant fapta de luare de mită, miercuri, consumată în forma acceptării unei sume de bani de către medic. S-a întocmit un proces verbal și s-a ridicat suma de 1000 de lei primită cu titlu de mită de către funcționarul public, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale acestuia.

Prin ordonanţă, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale împotriva medicului, acesta dobândind calitatea de suspect, urmând ca în următoarea perioadă să se aprecieze asupra oportunităţii luării unor măsuri preventive.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Peste o lună aflăm ce origine aveau domnitorul Mircea cel Bătrân şi mama lui Mihai Viteazul. Osemintele au fost deshumate din mormintele de la Cozia
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Greșeala banală care îți umflă factura la căldură. Cum poți economisi până la 15% în timpul iernii?
CSID
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor