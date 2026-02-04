Chirurg din Sibiu, prins în flagrant când lua șpagă să opereze o femeie

Prim-procurorul adjunct Dan Octavian Simion din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a transmis că Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Sibiu s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de luare de mită, ca urmare a unui denunţ făcut prin apel la Call Center Anticorupție.

Astfel, un bărbat a denunţat faptul că un medic, angajat în cadrul unui spital public din municipiul Sibiu la care s-a deplasat mama sa pentru intervenţie chirurgicală, i-a solicitat aceteia suma de 1.000 lei, cu titlu de mită, pentru pentru a-şi îndeplini atribuţiile de serviciu, în concret, efectuarea acestei intervenţii chirurgicale.

Ulterior, denunţătorul a fost desemnat colaborator cu identitate reală.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, alături de organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au intervenit și au constatat în flagrant fapta de luare de mită, miercuri, consumată în forma acceptării unei sume de bani de către medic. S-a întocmit un proces verbal și s-a ridicat suma de 1000 de lei primită cu titlu de mită de către funcționarul public, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale acestuia.

Prin ordonanţă, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale împotriva medicului, acesta dobândind calitatea de suspect, urmând ca în următoarea perioadă să se aprecieze asupra oportunităţii luării unor măsuri preventive.