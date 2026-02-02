Apelurile copiilor la 116 111 au crescut cu 73%: Ministerul Sănătății semnează protocol cu Telefonul Copilului

Protocolul semnat de Rogobete stabilește un traseu clar de îngrijire medicală pentru copiii care apelează linia unică 116 111 în situații de criză.

Apelurile copiilor la linia 116 111 privind dificultăți psiho-emoționale au crescut cu 73% în 2025 față de 2024. Cea mai mică vârstă înregistrată este de 12 ani. Creșterea dramatică a apelurilor arată necesitatea unei intervenții coordonate între prima linie de ajutor și sistemul medical de specialitate.

Parcurs real de îngrijire, nu intervenție de moment

Protocolul semnat de Ministerul Sănătății cu Asociația Telefonul Copilului transformă apelul la 116 111 în începutul unui parcurs real de îngrijire. Până acum, de multe ori, criza era depășită punctual, dar problema nu dispărea. Un specialist reușea să aducă un copil într-un echilibru temporar, dar fără continuitate riscul reapărea.

Ministrul a explicat că un apel poate opri un gest extrem, dar responsabilitatea adevărată începe după acel moment. Intervenția trebuie să fie coordonată, profesionistă și susținută instituțional. Un copil care cere ajutor nu va mai rămâne singur după ce momentul critic trece.

Legătură între semnalul de alarmă și intervenția medicală

Parteneriatul construiește o legătură funcțională între primul semnal de alarmă și intervenția medicală de specialitate. Copiii care apelează linia 116 111 vor primi acces la îngrijire de specialitate prin intermediul sistemului de sănătate.

Alexandru Rogobete a mulțumit echipei Asociației Telefonul Copilului, condusă de directorul executiv Cătălina Surcel, pentru profesionalism și dedicare. În spatele fiecărui apel preluat se află oameni care ascultă, intervin și nu abandonează copiii în momentele cele mai grele.

Creșterea cu 73% a apelurilor la 116 111 arată clar costul inacțiunii. Nu este vorba doar despre statistici, ci despre tot mai mulți copii care ajung să ceară ajutor în situații de criză.

Rolul Ministerului Sănătății este să transforme semnalele de alarmă în trasee clare de îngrijire. Fiecare copil care cere ajutor trebuie să primească sprijin real, nu doar o voce la capătul firului. Munca echipei Telefonul Copilului reprezintă prima linie de protecție pentru cei vulnerabili.

Alexandru Rogobete a încheiat mesajul subliniind că încrederea face bine, dar continuitatea salvează vieți.