Spitalele din județul Buzău ar putea colabora cu Spitalul Universitar de Urgență București

Vestea a fost dată pe rețelele sociale, atât de directorul Spitalului de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu, cât și de președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu. Proiectul are nevoie însă de aprobare din partea ministrului sănătății, Alexandru Rogobete.

„Am discutat azi la Buzău, posibilitatea construcției unui consorțiu medical, constructie noua în România si etapele acestui demers instituțional.

Un consorțiu între Spitalul Universitar de Urgență București si toate spitalele din județul Buzău, subordonate Consiliului Județean, cu acordul Ministrului Sănătății. Facem acest lucru pentru pacienți, pentru medici, pentru infrastructura medicală”, se arată în anunțul publicat de directorul Spitalului de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu.

Consorțiul ar putea deveni funcțional în următoarele șase luni.