Spitalele din județul Buzău ar putea colabora cu Spitalul Universitar de Urgență București

În județul Buzău ar putea fi constituit un consorțiu medical. Astfel, toate spitalele din județul Buzău ar colabora cu Spitalul Universitar de Urgență București.
Sursă foto: Facebook / Marcel Ciolacu
Daiana Rob
26 ian. 2026, 16:32, Politic

Vestea a fost dată pe rețelele sociale, atât de directorul Spitalului de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu, cât și de președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu. Proiectul are nevoie însă de aprobare din partea ministrului sănătății, Alexandru Rogobete.

Am discutat azi la Buzău, posibilitatea construcției unui consorțiu medical, constructie noua în România si etapele acestui demers instituțional.

Un consorțiu între Spitalul Universitar de Urgență București si toate spitalele din județul Buzău, subordonate Consiliului Județean, cu acordul Ministrului Sănătății. Facem acest lucru pentru pacienți, pentru medici, pentru infrastructura medicală”, se arată în anunțul publicat de directorul Spitalului de Urgență București, Cătălin Cîrstoiu. 

Consorțiul ar putea deveni funcțional în următoarele șase luni.
Am stabilit un plan clar de acțiuni și activități, astfel încât consorțiul să devină funcțional în următoarele șase luni. Spitalele din județul Buzău vor fi mai bine conectate între ele și cu expertiza medicală universitară, iar acest lucru se va reflecta în mod concret în calitatea îngrijirii pacienților”, se arată în mesajul publicat, pe Facebook, de Marcel Ciolacu, președintele Consiliului Județean Buzău. 

