Dotări cu aparatură medicală de ultimă generație la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea / Manager: „Dotările sunt mult peste nivelul unui spital de urgență”

Ministerul Sănătății, împreună cu Consiliul Județean Vâlcea au dotat secția de Terapie Intensivă și de Anestezie a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea cu aparatură medicală de ultimă performanță.

Managerul spitalului, medicul Dan Ponoran:

„Țin să-mi exprim mulțumirile atât Ministerului Sănătății, cât mai ales președintelui Consiliului Județean Vâlcea, pentru sprijinul neîncetat, pe care îl acordă dotării cu aparatură medicală de ultimă performanță din spital. Vorbim de o secție de ATI, care este unică în județ, pentru că, la ora actuală, în niciun spital din județul Vâlcea, nu există o secție de Anestezie și Terapie Intensivă, punctul zero al unui spital, care să funcționeze 24/24”.

„Acest lucru ne încântă, dar ne și obligă”

Potrivit medicului Ponoran, „dotările sunt mult peste nivelul unui spital de urgență”.

Au fost achiziționate 5 ventilatoare mecanice Draeger Savina 300, care vor îmbunătăți actul medical în secțiile de terapie intensivă.

Acestea sunt folosite, în primul rând, la pacienții în stare critică, fără suport respirator.

„Aparatura de astăzi nu poate decât să ne aducă la zi în ceea ce privește laparoscopia, colonoscopia, terapia intensivă. Acum, acest lucru ne încântă pe noi ca medici, pe de o parte, dar ne și obligă să fim oarecum la curent cu evoluția medicinei. Cu sprijinul Consiliului Județean, la cerințele medicilor din bloc operator, au fost achiziționate mai multe aparaturi, printre care acest laparoscop nou, de ultimă generație, 4K 3D, care pe noi ne ajută foarte mult intraoperator, prin scurtarea timpului intervenției chirurgicale și printr-o mai bună manipulare a penselor, care au fost achiziționate împreună cu aparatul”, a spus Florin Emil Ghiță, medic primar chirurgie generală.

Un aparat de sigilare vasculară și unul de anestezie

Spitalul are acum un aparat de sigilare vasculară, folosit atât în intervențiile deschise, cât și în cele laparoscopice.

Medicii spun că acesta îi ajută să controleze mult mai bine sângerarea din timpul operației.

De asemenea, spitalul a mai primit un endoscop digestiv, „o premieră în blocul operator”. „Ne ajută atât în diagnosticarea preoperatorie cât și intraoperator”.

Tot la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a fost adus și un aparat nou de anestezie, despre care medicii sunt deosebit de încântați.

Ei spun că acesta oferă o siguranță mai mare și parametri în plus față de aparatul vechi.