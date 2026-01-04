Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean Constanța, după ce peste 70% dintre medici ar avea scutire de gardă: „ Lucrurile au degenerat”

„O proporție de peste 70% este în afara oricărui cadru normal și indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat”, a transmis, duminică, Rogobete.

Ministrul a subliniat că nu contestă existența unor afecțiuni medicale reale și că respectă situațiile obiective din sistem, însă consideră că o astfel de proporție ridicată ridică semne serioase de întrebare privind funcționarea secțiilor respective.

Rogobete a precizat că va trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Județean Constanța și va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secțiile respective, strict din perspectivă profesională și medicală.

„Nu pot accepta situații în care restricțiile medicale par să existe doar în zona publicǎ, dar nu și în activitatea din sistemul privat. Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a precizat ministrul.

Ministrul Sănătății a arătat că problema gărzilor este una cunoscută la nivelul sistemului și că nu poate fi ignorată, însă trebuie abordată cu dialog și respect față de profesioniști, având în vedere și impactul asupra pacienților.

„Nu este corect și etic”

Potrivit acestuia, un spital județean de urgență nu își poate permite să lase descoperite linii esențiale de gardă, indiferent de conflictele interne.

„Un spital județean de urgență, care deservește o întreagă regiune, nu își poate permite să lase linii de gardă esențiale descoperite, indiferent de motivele și conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect și nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a transmis Rogobete.

În același context, ministrul a anunțat că reforma gărzilor este una structurală și se află deja în curs. În acest an urmează să fie implementat un nou sistem de gărzi, care va include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, plătite diferențiat, în funcție de nivelul de responsabilitate și efort.

Introducerea gărzilor de 12 ore

Totodată, Ministerul Sănătății analizează, împreună cu sindicatele și profesioniștii din domeniu, posibilitatea introducerii gărzilor de 12 ore.

Măsura nu va fi obligatorie și va putea fi aplicată doar acolo unde este fezabilă, în funcție de specificul fiecărui spital și al fiecărei secții.

„Spitalul va putea decide dacă organizează gărzi de 12 sau 24 de ore, iar în interiorul aceluiași spital, decizia va putea fi adaptată pe secții. Estimez că în cursul semestrului I vom putea crea și acest cadru legislativ, cu implementare treptată, responsabilă și adaptată realităților din teren”, a conchis Rogobete.