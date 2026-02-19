Prima pagină » Politic » Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”

Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că două legi esențiale — reducerea aparatului administrativ și relansarea economică — sunt aproape de adoptare prin ordonanță de urgență, iar dezbaterea bugetului ar putea începe săptămâna viitoare.
Luiza Moldovan
19 feb. 2026, 21:54, Politic

„Am vrut să înțeleg care este situația cu cele două legi care întârzie să apară, cea privind reduceri în administrație publică și cea privind relansare economică.

Și mi s-a spus că sunt foarte aproape ca ele să fie trecute prin ordonanță de urgență.

Am întrebat de buget și mi s-a spus că săptămâna viitoare poate să înceapă dezbaterea”, a spus președintele Nicușor Dan joi seara la Antena 3, atunci când a fost întrebat ce a discutat cu liderii coaliției de guvernare în privința măsurilor economice.

„Toată lumea e dispusă să meargă înainte”

Președintele, care se află acum la Washington pentru Consiliul pentru Pace, a precizat că românii nu trebuie să se aștepte la noi creșteri de taxe sau la măsuri suplimentare care să le afecteze și mai mult puterea de cumpărare.

Președintele a mai spus că există divergențe pe tema bugetului, dar, cu toate astea, nu sunt semne de ruptură politică.

„Prin negociere, care este necesară în politică, toată lumea este dispusă să meargă înainte în această formulă guvernamentală”, a afirmat el.

Nu vor mai fi majorări de taxe

Președintele a spus că recunoaște dificultățile economice ale românilor: „Nu e ușor când inflația este 10% și puterea de cumpărare a scăzut cu 10%. Aceasta este principala discuție dintre clasa politică și societate”, a spus el.

În aceeași discuție, Nicușor Dan a mai precizat că măsurile adoptate de administrația Bolojan, deși dure, au fost luate pentru a evita o criză mai gravă, inclusiv intervenția Fondului Monetar Internațional.

Vor mai fi majorări de taxe?

„Oamenii au plătit un cost deja și pe perioada următoare nu vor exista turbulențe care să-i facă să sufere și mai mult”, a declarat Nicușor Dan.

