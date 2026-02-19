Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi

La sediul Departamentului de Justiție din Washington a avut loc joi o întâlnire bilaterală între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi.

Cei doi au trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii dintre ministrul român și conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ.

„După întâlnirile de la FBI și Oficiul Directorului Național pentru Informații, întâlnirea cu Procurorul General Pamela Bondi continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului și agențiile americane de aplicare a legii si comunitatea de informații. Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a declarat Cătălin Predoiu.