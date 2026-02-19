Prima pagină » Politic » Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi

Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a discutat joi la Washington cu procurorul general al SUA Pamela Bondi.
Predoiu, întâlnire la Washington cu procurorul general al SUA, Pamela Bondi
Foto: MAI
Cosmin Pirv
19 feb. 2026, 22:24, Politic

La sediul Departamentului de Justiție din Washington a avut loc joi o întâlnire bilaterală între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și șefa Departamentului de Justiție al SUA, Procurorul General al Statelor Unite, Pamela Bondi.

Cei doi au trecut în revistă cooperarea dintre structurile MAI și agențiile de aplicare a legii din SUA, inclusiv deciziile concrete de a dezvolta această cooperare, discutate în cadrul întâlnirii dintre ministrul român și conducerea FBI, agenție care funcționează în coordonarea DoJ.

„După întâlnirile de la FBI și Oficiul Directorului Național pentru Informații, întâlnirea cu Procurorul General Pamela Bondi continuă seria de contacte pe domeniul de competență al MAI, pentru a întări cooperarea dintre structurile ministerului și agențiile americane de aplicare a legii si comunitatea de informații. Aceste legături potențează cooperarea, iar cooperarea crește nivelul de eficiență al MAI pentru protejarea cetățenilor români și a frontierelor României, domeniile principale de competență ale MAI”, a declarat Cătălin Predoiu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme
Gandul
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Ți s-a tăiat salata de icre? Ingredientul pe care să-l adaugi. Ți-o repară imediat și va avea un gust deosebit
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor