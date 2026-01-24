Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre schimbarea lui Bolojan din funcție: Nu știu ce discuție putem să avem. Coaliția are un acord

Președintele Nicușor Dan a afirmat că Ilie Bolojan rămâne în funcția de premier și că zvonurile despre înlocuirea lui nu sunt reale.
Președintele Nicușor Dan, răspunsuri pentru elevii de la Colegiul „Unirea” din Focșani: „Pentru mine politica a fost o necesitate. În 2015, mi s-a spus că n-am nicio șansă”
Nicușor Dan, prezent la Colegiul „Unirea” din Focșani cu ocazia aniversării a 160 de ani de existență: „Trăim într-o societate în care avem o confuzie de valori”
Ilie Bolojan despre zvonurile privind schimbarea premierului: Scenaritele sunt la ordinea zilei, România are nevoie de seriozitate
Ilie Bolojan: Mercosur nu e doar un acord agricol, e un acord comercial mare
Ilie Bolojan nu schimbă „lăutarul”: Nu lucrez după ureche
Nițu Maria
24 ian. 2026, 10:50, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a avut sâmbătă declarații de presă la Focșani, unde a vorbit despre speculațiile conform cărora premierul Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit din funcție.

Într-o intervenție scurtă, șeful statului a declarat că astfel de scenarii nu au suport în cadrul coaliției aflate la guvernare și că respectă acordul politic existent.

Întrebat dacă ar fi de acord să numească un alt premier, având în vedere zvonurile din PNL, Nicușor Dan a răspuns foarte clar că urmează acordul coaliției din prezent.

„Încă o dată. România are o coaliție formată din patru partide. Coaliția are un acord. Acordul spune că până în aprilie 2027 premierul este dat de PNL. PNL a decis că premier este domnul Bolojan. Nu știu ce discuție putem să avem.”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a afirmat astfel că decizia privind numirea premierului României aparține partidului care deține această prerogativă în cadrul coaliției guvernamentale.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a comentat vineri seara, la Digi24, informațiile apărute în spațiul public privind posibila sa schimbare din funcție.

Întrebat despre zvonurile vehiculate pe surse, potrivit cărora atât în PSD, cât și în PNL ar exista discuții legate de înlocuirea sa, Bolojan a spus că nu are cunoștință de aceste informații.

„Nu știm de unde aveți aceste informații legate de PNL. Am fost la toate ședințele pe care le-a organizat partidul și nu au fost astfel de discuții”, a afirmat Ilie Bolojan.

