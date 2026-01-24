Nicușor Dan despre schimbarea lui Bolojan din funcție: Nu știu ce discuție putem să avem. Coaliția are un acord

Președintele României, Nicușor Dan, a avut sâmbătă declarații de presă la Focșani, unde a vorbit despre speculațiile conform cărora premierul Ilie Bolojan ar putea fi înlocuit din funcție.

Într-o intervenție scurtă, șeful statului a declarat că astfel de scenarii nu au suport în cadrul coaliției aflate la guvernare și că respectă acordul politic existent.

Întrebat dacă ar fi de acord să numească un alt premier, având în vedere zvonurile din PNL, Nicușor Dan a răspuns foarte clar că urmează acordul coaliției din prezent.

„Încă o dată. România are o coaliție formată din patru partide. Coaliția are un acord. Acordul spune că până în aprilie 2027 premierul este dat de PNL. PNL a decis că premier este domnul Bolojan. Nu știu ce discuție putem să avem.”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a afirmat astfel că decizia privind numirea premierului României aparține partidului care deține această prerogativă în cadrul coaliției guvernamentale.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a comentat vineri seara, la Digi24, informațiile apărute în spațiul public privind posibila sa schimbare din funcție.

Întrebat despre zvonurile vehiculate pe surse, potrivit cărora atât în PSD, cât și în PNL ar exista discuții legate de înlocuirea sa, Bolojan a spus că nu are cunoștință de aceste informații.

„Nu știm de unde aveți aceste informații legate de PNL. Am fost la toate ședințele pe care le-a organizat partidul și nu au fost astfel de discuții”, a afirmat Ilie Bolojan.