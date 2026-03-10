Bolojan apără la CCR reforma administrativă: „Nu putem avea ordine fără reguli clare”

„Avocatul Poporului are dreptul constituțional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”, a transmis premierul.

Prima măsură contestată se referă la posibilitatea ca un funcționar public să lucreze, cu normă parțială, la două primării de comună, în special în localitățile mici, unde volumul de activitate nu justifică o normă întreagă.

„În multe localități mici, un funcționar nu are de lucru cu normă întreagă, iar pe anumite posturi este dificil să fie găsiți oameni calificați. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică”, a explicat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a arătat că soluția propusă urmărește reducerea cheltuielilor de personal și creșterea eficienței administrative, fără a afecta funcționarea primăriilor.

„Este doar o posibilitate pe care primăriile o pot folosi pentru a fi mai eficiente și pentru a valorifica pe deplin pregătirea funcționarilor”, a precizat premierul.

A doua măsură vizează introducerea obligației ca și cumpărătorul unui imobil sau al unui mijloc de transport să prezinte certificat de atestare fiscală, nu doar vânzătorul, așa cum se întâmpla până în prezent.

„Este de bun-simț ca un cumpărător care are bani pentru achiziții importante să își plătească obligațiile față de comunitate înainte de a face noi investiții”, a transmis Ilie Bolojan.

Cea de-a treia prevedere contestată privește posibilitatea ca primăriile sau Agenția pentru Inspecție Socială să rețină până la o treime din anumite prestații sociale, în cazul existenței unor datorii către autoritatea publică.

„Este corect ca un cetățean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcționarea și dezvoltarea comunității în care locuiește? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiți de minime obligații?”, a afirmat premierul.

A patra măsură aflată în analiza Curții Constituționale prevede suspendarea permisului de conducere în cazul neplății, într-un termen rezonabil, a amenzilor de circulație.

„În România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulație. Șase din zece persoane amendate nu plătesc”, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a legat această situație de nivelul ridicat al accidentelor rutiere, România fiind statul cu cele mai multe accidente cu victime din Uniunea Europeană.

„Nu este vorba doar despre bani pierduți la buget, ci despre eficiența unor măsuri de disciplinare a traficului. Cine rămâne nepedepsit se va simți liber să încalce legea din nou”, a adăugat acesta.

În final, Ilie Bolojan a reiterat că măsurile contestate reprezintă opțiuni de politici publice necesare pentru consolidarea disciplinei administrative și a siguranței cetățenilor.

„Nu putem avea o administrație mai bună și o țară mai sigură fără să creăm și condițiile necesare, inclusiv în legislație, pentru asta”, a concluzionat Ilie Bolojan.