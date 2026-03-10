Reducerea deficitului comercial. Ilie Bolojan ar fi discutat cu CEO-ul Schwarz Group despre investiții și fabrici în România

Discuțiile au avut loc în contextul preocupărilor legate de reducerea deficitului comercial prin investiții Schwarz Group în România, potrivit unor surse din mediul economic citate de Ziarul Financiar.

Până la momentul publicării informațiilor, reprezentanții cabinetului premierului nu au oferit un punct de vedere oficial privind temele abordate. Oficialii grupului german au confirmat însă întâlnirea.

„Confirmăm întâlnirea dintre domnul Bolojan și domnul Chrzanowski, dar nu comentăm pe marginea subiectelor discutate, fiind vorba despre o întâlnire confidențială”, au transmis reprezentanții companiei.

Reducerea deficitului comercial prin investiții Schwarz Group în România, influențată de nivelul ridicat al importurilor

Una dintre temele probabile ale discuției a fost nivelul ridicat al importurilor în sectorul retailului alimentar și posibilitatea dezvoltării producției locale. În 2024, cele mai recente date disponibile arată că Lidl s-a situat pe locul al cincilea în topul celor mai mari importatori din România, în timp ce Kaufland, compania-soră din același grup, s-a clasat pe poziția a 20-a.

În același timp, cele două rețele domină piața locală a comerțului alimentar. În funcție de cifra de afaceri din 2024, Lidl a ocupat primul loc, cu aproximativ 24 de miliarde de lei, iar Kaufland locul al doilea, cu aproape 20 de miliarde de lei.

Aceste cifre reflectă dimensiunea influenței pe care o are Schwarz Group asupra pieței românești de retail, dar și asupra fluxurilor comerciale, inclusiv în ceea ce privește importurile de produse alimentare.

Un element distinctiv al modelului de business al grupului german este integrarea producției în lanțul de retail. Potrivit informațiilor publicate anterior de presa economică, Schwarz Group deține 23 de fabrici care produc dulciuri, băuturi și produse de patiserie destinate în special mărcilor private ale Lidl și Kaufland.

Majoritatea acestor unități de producție se află în Germania, iar produsele realizate acolo sunt distribuite ulterior în magazinele din întreaga lume, inclusiv în România. Acest model poate explica poziția ridicată a celor două rețele în clasamentul importatorilor.

În acest context, întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și CEO-ul Schwarz Group ar putea deschide discuția despre posibile investiții industriale ale grupului în România, inclusiv construirea unor fabrici locale pentru producția de alimente sau produse destinate mărcilor private.