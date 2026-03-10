Asociație: Autostrada prin estul Bucureștiului, greu de inaugurat. Termenul de finalizare este depășit

„Autostrada A0 din estul Bucureștiului, greu de inaugurat. Din păcate, șoferii nu vor scăpa de coșmarul din estul RNCB, Rușinea Națională Centura București, mai devreme de sfârșitul lui iulie în cel mai fericit scenariu, probabil august, realist vorbind. Atunci pot fi date în folosință loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați (DN2), Pantelimon (DN3, fără nod momentan) și Cernica (A2). Cei care se află în tranzit vor ocoli Capitala pe noua A0, iar pe DNCB va rămâne doar traficul local/metropolitan”, susțin, marți, reprezentanții asociației.

Aceștia spun că, deși termenul contractual tocmai a expirat și vremea este foarte bună pentru construit, chinezii de la CCECC de pe lotul 3 nu erau la lucru sâmbăta trecută când reprezentanții asociației au făcut filmări cu drona.

„Cu pasajul de pe DN3 aflat abia la nivel de elevații și multe lucrări rămase pe restul celor 8,6 kilometri dintre Pantelimon și Afumați, doar o sforțare teoretică ar putea duce la o inaugurare în iulie. Contractul a fost semnat în 16.03.2023, are ordin de începere emis în 22.05.2023 și prevede 12 luni de proiectare și 18 de execuție. Abia în 06.08.2024 s-a emis și a doua autorizație de construire aferentă restului lotului, mai bine de 6 kilometri. Termenul de finalizare actualizat, februarie 2026, este depășit”, arată Asociația Pro Infrastructură.

Întârzieri și pe tronsonul Cernica-Pantelimon

Specialiștii asociației susțin că și UMB înregistrează întârzieri atât față de contract, cât și față de propriile promisiuni.

„Deocamdată stau la adăpostul lentorii chinezilor fiindcă tronsonul lor, un ciot de doar 4,47 kilometri între Cernica și Pantelimon, nu poate fi deschis decât cu o descărcare provizorie în DN3 pe care CNAIR nici n-a cerut-o, nici n-o s-o mai facă pentru câteva luni teoretice”, spun reprezentanții asociației.

Aceștia arată că, ocupați cu restul loturilor pe care trebuie să le livreze în 2026, cei de la UMB probabil „nu vor trage la maxim” pe podul de peste Lacul Cernica și apoi la finisaje, deci vor da drumul la trafic sincronizat cu chinezii, cândva prin august.

Contractul cu UMB a fost semnat în 31.08.2020, prima autorizație de construire a fost emisă în aprilie 2023, iar a doua în aprilie 2024: „Cere execuție în 18 luni, deci termenul de finalizare este octombrie 2025, evident mult depășit”.