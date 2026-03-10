Emisiunea de obligațiuni a Eurohold, sprijin pentru dezvoltarea celei mai mari rețele electrice din Bulgaria, pilon pentru securitatea și conectivitatea Europei Centrale și de Est

O parte din banii pe care grupul bulgar Eurohold i-a atras prin emisiunea internațională de obligațiuni este folosită pentru consolidarea și dezvoltarea celei mai mari rețele de distribuție din Bulgaria, cu peste trei milioane de clienți, au explicat oficialii Eurohold.

Eurohold Bulgaria AD este un grup energetic și financiar care operează în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est, listat la Bursa de Valori din Bulgaria și Varșovia. Eurohold este compania-mamă a Euroins Insurance Group AD (EIG), care operează în 11 țări din regiune. Eurohold deține și Electrohold, important grup energetic din Bulgaria și proprietarul celui mai mare distribuitor, furnizor și comerciant de energie electrică din țară, cu 3.000 de angajați și peste 3 milioane de clienți.

„Peisajul energetic din Europa de Sud-Est a atins o piatră de hotar financiară majoră pe 15 mai 2025, odată cu anunțarea finalizării cu succes a primei sale emisiuni de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro. Această tranzacție nu este doar o majorare de capital reprezintă prima emisiune internațională de obligațiuni de referință de către o corporație privată bulgară și una dintre puținele companii din întreaga regiune a Europei de Est care a emis cu succes o astfel de emisiune de obligațiuni, semnalând o nouă eră de maturitate și independență financiară pentru sectorul privat din regiune”, a explicat oficialii Eurohold, pentru Mediafax.

JP Morgan a acționat ca Unic Bookrunner, Lead Manager și consultant în rating pentru unitatea Eurohold.

O poveste de succes pentru Europa de Est

Unitatea Eurohold a debutat cu succes cu ratinguri de Ba2 (perspectivă stabilă) de la Moody’s și BB (perspectivă stabilă) de la Fitch, în contextul în care obținerea unui rating de credit de nivel înalt este un obstacol semnificativ pentru companiile din piețele emergente și în curs de dezvoltare.

„Pentru o companie privată de utilități din Europa de Est, aceste ratinguri reprezintă un vot profund de încredere în profilul de credit robust al companiei”, arată oficialii grupului.

Aceștia au detaliat aspectele tehnice ale emisiunii, care demonstrează că soliditatea creditului a fost validată imediat de piețele globale:

Suprasubscriere masivă: Portofoliul final de comenzi a atins peste 1,4 miliarde EUR , reprezentând o suprasubscriere de 2,8 ori.

Compresia randamentului: Cererea ridicată a permis EEEC să stabilească prețul obligațiunilor la un randament de 6,500%, comprimând prețul cu 25-50 de puncte de bază față de discuțiile inițiale privind prețul.

Bază diversă de investitori : Obligațiunile au fost alocate la peste 60 de investitori de înaltă calitate din 17 țări, inclusiv o participare semnificativă din Marea Britanie, Europa și SUA.

Un pilon pentru securitatea și conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Est

Potrivit oficialilor grupului, această emisiune de obligațiuni servește drept garant esențial pentru securitatea energetică în întreaga regiune a Europei Centrale și de Est (CEE).

„Prin asigurarea unei finanțări internaționale stabile și pe termen lung, filiala energetică a Eurohold consolidează integritatea operațională a celui mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Bulgaria, care deservește peste trei milioane de consumatori”, au transmis reprezentanții Eurohold.

„Acest aflux financiar asigură că rețeaua regională rămâne rezistentă și interconectată, facilitând fluxuri de energie mai eficiente peste granițe, în peninsula balcanică și în întreaga regiune CEE și SEE. Într-o epocă în care independența energetică este primordială, o astfel de injecție robustă de capital permite grupului să mențină o infrastructură de înaltă calitate, atenuând astfel riscurile de aprovizionare și consolidând „coloana vertebrală” energetică care conectează Bulgaria la piețele mai largi din CEE, inclusiv România și Grecia”, au precizat oficialii.

Program strategic de investiții și capital de capital

Succesul acestei emisiuni pe 5 ani (cu scadență în 2030) oferă fundația solidă necesară pentru a garanta operațiunile regionale masive ale grupului, precum și programul și obiectivele ambițioase de cheltuieli de capital (CAPEX), arată grupul.

La solicitarea Mediafax, oficialii grupului au detaliat principalele destinații ale sumelor câștigate prin această emisiune majoră.

Cele 500 de milioane de euro din venituri sunt alocate strategic pentru a asigura stabilitatea și creșterea pe termen lung pentru Electrohold, parte a Eurohold:

Program ambițios de investiții și refinanțare a datoriilor: O utilizare principală a fondurilor este rambursarea integrală a unei facilități sindicalizate senior existente, eficientizând efectiv structura datoriilor companiei și eliberând capital pentru proiecte mari de infrastructură și investiții în sectorul energetic.

Extinderea infrastructurii verzi: Capitalul susține gestionarea continuă a diverselor unități, inclusiv Electrohold Green, specializată în dezvoltarea de sisteme și proiecte de energie regenerabilă și stocare, și Electrocharge , o rețea de sprijini dezvoltarea și modernizarea în continuare a celei mai mari rețele electrice din Bulgaria stații de încărcare pentru vehicule electrice cu capacități de până la 180 kW.

Modernizarea tehnologică și modernizarea celei mai mari rețele electrice (58.000 km²) operată de ERM West, cel mai mare distribuitor de energie din țară, parte a subholdingului de energie al Eurohold, precum și de Electrohold ICT , care furnizează servicii complexe de tehnologia informației și comunicațiilor, esențiale pentru o rețea inteligentă și modernă.

Lichiditate la nivel de deținere : Emisiunea facilitează rambursări anticipate programate și anticipate ale facilităților la nivelul companiei holding, asigurând că întregul ecosistem Eurohold rămâne sănătos din punct de vedere financiar.

„Prin navigarea cu succes pe piețele internaționale de capital datorate, unitatea Eurohold a dovedit că firmele private din Europa de Est pot atrage capital global de top pentru a finanța tranziția către un viitor energetic modern și sigur”, au conchis oficialii Eurohold.