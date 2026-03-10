Israelul își crește bugetul apărării 13 miliarde de dolari ca finanțeze războiul cu Iranul

Israelul se pregătește să își majoreze bugetul pentru apărare cu aproape 40 de miliarde de șekeli, echivalentul a 13 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din produsul său intern brut, dezvăluie Bloomberg.

Bloomberg a citat un oficial al ministerului de finanțe care spune că fondurile suplimentare sunt destinate sprijinirii războiului în curs cu Iranul.

Suplimentarea face parte dintr-o rectificare pe 2026, care va fi dezbătută și, eventual, votată marți seară de cabinetul prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Acesta va necesita apoi aprobarea parlamentului până la sfârșitul lunii.

Bugetul apărării va fi majorat cu 28 de miliarde de șekeli, cu încă 10 miliarde puse deoparte ca rezervă pentru eventuale nevoi militare, a declarat oficialul.

Apărarea, cea mai mare cheltuială din programul de cheltuieli, va totaliza 140 de miliarde de șekeli – cu 115% mai mult decât în 2023, înainte de războiul din Gaza. Planul general de cheltuieli va fi acum aproape de 700 de miliarde.

Banii suplimentari sunt destinați în principal reaprovizionării inventarului militar și plății soldaților din rezervă.

Propunerea bugetară anterioară a stabilit o limită de 40.000 de soldați în rezervă pentru acest an, cu un serviciu maxim de 55 de zile pentru fiecare. Cu toate acestea, de la începutul războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, armata a chemat în serviciu peste 100.000 de rezerviști.

Deficitul țintă, stabilit anterior la 3,9%, va fi probabil majorat, deși nu s-a decis încă cu cât, și este probabil să fie stabilit în ședința de cabinet de marți.

Împrumuturile guvernului au crescut vertiginos de la începutul represaliilor militare la atacul Hamas din octombrie 2023, atingând un vârf de aproape 280 de miliarde de șekeli în 2024 și rămânând ridicate, la 200 de miliarde anul trecut. Ministerul de Finanțe estimează că surplusul de dobândă plătit de Israel pentru împrumuturile sale de război este de 10 miliarde de șekeli anual; un deficit mai mare ar putea crește și mai mult această valoare.

Un deficit mai mare de 3,9% ar putea duce la o creștere a raportului datorie-PIB al Israelului, care în prezent se situează la aproape 69%.

Orice parte care nu este finanțată prin datorii suplimentare va necesita reduceri în alte părți sau taxe suplimentare.

Guvernul Netanyahu anunțase deja măsuri de austeritate în valoare totală de aproximativ 30 de miliarde de șekeli pentru a finanța războaiele Israelului în Gaza, Liban și Iran. Acestea vor rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2027.

Bugetul va trebui votat până la 31 martie, altfel guvernul se va prăbuși, conform legislației israeliene.

Înainte de război, fricțiunile din cadrul coaliției lui Netanyahu puneau sub semnul întrebării aprobarea bugetului. Însă toate partidele membre par acum hotărâte să sprijine bugetul în mijlocul luptelor.

Îngrijorările se refereau în principal la partidele ultraortodoxe care cereau aprobarea unui proiect de lege care să scutească soldații lor de serviciul militar.