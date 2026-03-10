Iranul acuză SUA de Fake News Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi: „Oficialii americani publică știri false pentru a manipula piețele. Acest lucru nu îi va proteja de tsunami-ul inflaționist pe care l-au impus americanilor. Piețele se confruntă cu cel mai mare deficit din ISTORIE: mai mare decât embargoul petrolului arab, Revoluția Islamică a Iranului și invazia Kuweitului COMBINATE”. Surse: Reuters dezvăluie, în exclusivitate în această seară că, până în prezent, sunt 150 de soldați americani răniți în războiul din Iran. Bloomberg: Israelul se pregătește să își majoreze bugetul pentru apărare cu aproape 40 de miliarde de șekeli, echivalentul a 13 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din produsul său intern brut. Bloomberg a citat un oficial al ministerului de finanțe care spune că fondurile suplimentare sunt destinate sprijinirii războiului în curs cu Iranul. Această extindere substanțială a bugetului subliniază angajamentul țării de a aborda conflictul și de a asigura securitatea națională. Decizia reflectă prioritățile strategice ale guvernului ca răspuns la tensiunile regionale. Șeful Aman, imagini în premieră Șeful Aman, generalul Shlomi Binder, în vizită la baza Aman alături de A, care a emigrat din Iran și acum servește într-una dintre unitățile de informații: „Înțelegeți mai bine decât oricine dreptatea luptei împotriva regimului iranian. Informațiile pe care le aduceți salvează cetățeni israelieni.” Bombardarea infrastructurii petroliere a Iranului produce efecte majore, greu de evaluat, asupra mediului și a sănătății oamenilor

Mai multe entități internaționale prezente în Iran au emis semnale de alarmă importante privind efectele pe care le are bombardarea siturilor petroliere din Iran asupra mediului și, implicit, asupra sănătății oamenilor. Deja, locuitorii Teheranului acuză dureri de cap, respirație dificilă și iritații ale tegumentelor.

Bombardarea infrastructurii petroliere a Iranului produce efecte grave asupra mediului și asupra sănătății oamenilor.

Experții au emis avertismente privind consecințele ecologice majore, cu impact major asupra sănătății, relatează The Guardian.

Bombardate în timpul weekendului de către forțele israeliene, depozitele de la Shahran și Shahr-e Rey ard încontinuu de două zile, lucru care a determinat autoritățile iraniene și organizațiile umanitare să emite avertismente către populație să rămână în case, din cauza substanțelor toxice eliberate prin ardere.

Riscul apariției de ploi acide, cu impact aupra oamenilor

Există, de asemenea, riscul apariției de ploi acide și al contaminării rezervelor de apă și a solului.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor cu probleme medicale serioase.

„Daunele aduse instalațiilor petroliere din Iran riscă să contamineze alimentele, apa și aerul – pericole care pot avea impacturi grave asupra sănătății, în special asupra copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu afecțiuni medicale preexistente”, a spus luni șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de The Guardian.

Cocktail cu potențial cancerigen cade din cer

În Teheran, populația se resimte deja.

Locuitorii acuză dificultăți de respirație, dureri de cap, iritații ale ochilor și gâtului, din cauza cocktailului de substanțe toxice eliberate în urma exploziilor: funingine, particule de petrol, compuși de sulf și azot, metale grele, compuși aromatici cu potențial cancerigen.

Distrugerea rezervoarelor și conductelor permite petrolului și substanțelor chimice să se infiltreze în sol și în rezervele de apă.

15.000 de iranieni răniți

15.000 de iranieni au fost răniți în urma atacurilor Statelor Unite și Israelului începând din 28 februarie, a anunțat Ministerul Sănătății din Iran.

SUA: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice a scăzut cu 83%. Cele mai intense bombardamente în Iran vor fi astăzi

Șeful Statului Major Întrunit al SUA: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice a scăzut cu 83%.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că loviturile cele mai intense asupra Iranului vor fi lansate astăzi, în cadrul unei operațiuni comune a SUA și Israelului.

În noaptea de 10 martie, o bază militară din Al-Azraq, Iordania, unde sunt staționați soldați din Bundeswehr ( Armata Germaniei) și Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a fost atacată cu rachete, potrivit Der Spiegel.

Conform publicației, rachetele au fost lansate din Iran. Nu se știe deocamdată dacă au existat lovituri directe sau dacă resturile rachetelor interceptate au căzut pe teritoriul taberei.

NATO amplasează Patriot în sudul Turciei

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că NATO a amplasat o baterie Patriot în zona orașului Malatya din sudul țării, ca parte a extinderii sistemului de apărare din zonă. Turcia a fost vizată de 2 ori de rachete iraniene.

Yediot Aharonot, citând o sursă: nu știm când se va încheia războiul din cauza lipsei de claritate a obiectivelor și a temperamentului președintelui Trump. Sute de mii de soldați iau parte la război, dar o singură persoană decide când să se oprească.

Israel a atacat facilitățile nucleare ale Iranului

Canalul 12 Israel, citând o sursă: forțele aeriene au atacat în această noapte laboratoare nucleare din Teheran, pe care le-au vizat și în războiul anterior

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, în interviu pentru PBS

„Avem o experiență foarte amară în discuțiile cu americanii.

Ne-au promis că nu au nicio intenție să ne atace. Chiar și după ce au spus că am făcut progrese mari, au decis totuși să ne atace.

Au crezut că în două sau trei zile ar putea încerca o schimbare de regim și ar putea obține o victorie rapidă și curată, dar au eșuat.

Așadar, cred că Planul A a fost un eșec. Și acum încearcă și alte planuri, dar toate au eșuat. Nu cred că au în minte un scop final realist. Tocmai au început să ne atace orbește.

Ne-au atacat instalațiile nucleare, dar nu au putut distruge programul nostru nuclear. De asemenea, ne-au atacat instalațiile de rachete, dar nu au reușit să oprească lansarea rachetelor asupra lor.

Suntem bine pregătiți să continuăm să-i atacăm cu rachetele noastre atât timp cât este nevoie – și atât timp cât este necesar”.

Despre statele din Golf: Dacă au dreptul să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja instalațiile, cred că suntem chit. De fapt, avem și mai mult dreptul să luăm toate măsurile necesare pentru a ne apăra și a ne proteja poporul. Și exact asta facem. Să știți asta: acesta nu este războiul nostru. Nu este alegerea noastră. Acest război ne-a fost impus. Suntem sub agresiune și ne apărăm singuri. Nu ne pot acuza pentru lucrurile care se întâmplă de cealaltă parte. Ar trebui să-i acuze pe cei care au început acest război și ar trebui să fie trași la răspundere pentru orice daune din Iran și din regiune, pentru că totul a început cu Statele Unite și Israel.”