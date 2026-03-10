Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi: „Oficialii americani publică știri false pentru a manipula piețele. Acest lucru nu îi va proteja de tsunami-ul inflaționist pe care l-au impus americanilor.
Piețele se confruntă cu cel mai mare deficit din ISTORIE: mai mare decât embargoul petrolului arab, Revoluția Islamică a Iranului și invazia Kuweitului COMBINATE”.
Reuters dezvăluie, în exclusivitate în această seară că, până în prezent, sunt 150 de soldați americani răniți în războiul din Iran.
Israelul se pregătește să își majoreze bugetul pentru apărare cu aproape 40 de miliarde de șekeli, echivalentul a 13 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din produsul său intern brut. Bloomberg a citat un oficial al ministerului de finanțe care spune că fondurile suplimentare sunt destinate sprijinirii războiului în curs cu Iranul.
Această extindere substanțială a bugetului subliniază angajamentul țării de a aborda conflictul și de a asigura securitatea națională. Decizia reflectă prioritățile strategice ale guvernului ca răspuns la tensiunile regionale.
Șeful Aman, generalul Shlomi Binder, în vizită la baza Aman alături de A, care a emigrat din Iran și acum servește într-una dintre unitățile de informații:
„Înțelegeți mai bine decât oricine dreptatea luptei împotriva regimului iranian. Informațiile pe care le aduceți salvează cetățeni israelieni.”
Bombardarea infrastructurii petroliere a Iranului produce efecte grave asupra mediului și asupra sănătății oamenilor.
Experții au emis avertismente privind consecințele ecologice majore, cu impact major asupra sănătății, relatează The Guardian.
Bombardate în timpul weekendului de către forțele israeliene, depozitele de la Shahran și Shahr-e Rey ard încontinuu de două zile, lucru care a determinat autoritățile iraniene și organizațiile umanitare să emite avertismente către populație să rămână în case, din cauza substanțelor toxice eliberate prin ardere.
Există, de asemenea, riscul apariției de ploi acide și al contaminării rezervelor de apă și a solului.
Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor cu probleme medicale serioase.
„Daunele aduse instalațiilor petroliere din Iran riscă să contamineze alimentele, apa și aerul – pericole care pot avea impacturi grave asupra sănătății, în special asupra copiilor, persoanelor în vârstă și persoanelor cu afecțiuni medicale preexistente”, a spus luni șeful Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de The Guardian.
În Teheran, populația se resimte deja.
Locuitorii acuză dificultăți de respirație, dureri de cap, iritații ale ochilor și gâtului, din cauza cocktailului de substanțe toxice eliberate în urma exploziilor: funingine, particule de petrol, compuși de sulf și azot, metale grele, compuși aromatici cu potențial cancerigen.
Distrugerea rezervoarelor și conductelor permite petrolului și substanțelor chimice să se infiltreze în sol și în rezervele de apă.
15.000 de iranieni au fost răniți în urma atacurilor Statelor Unite și Israelului începând din 28 februarie, a anunțat Ministerul Sănătății din Iran.
Șeful Statului Major Întrunit al SUA: Capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice a scăzut cu 83%.
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat că loviturile cele mai intense asupra Iranului vor fi lansate astăzi, în cadrul unei operațiuni comune a SUA și Israelului.
În noaptea de 10 martie, o bază militară din Al-Azraq, Iordania, unde sunt staționați soldați din Bundeswehr ( Armata Germaniei) și Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a fost atacată cu rachete, potrivit Der Spiegel.
Conform publicației, rachetele au fost lansate din Iran. Nu se știe deocamdată dacă au existat lovituri directe sau dacă resturile rachetelor interceptate au căzut pe teritoriul taberei.
Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că NATO a amplasat o baterie Patriot în zona orașului Malatya din sudul țării, ca parte a extinderii sistemului de apărare din zonă. Turcia a fost vizată de 2 ori de rachete iraniene.
Yediot Aharonot, citând o sursă: nu știm când se va încheia războiul din cauza lipsei de claritate a obiectivelor și a temperamentului președintelui Trump. Sute de mii de soldați iau parte la război, dar o singură persoană decide când să se oprească.
Canalul 12 Israel, citând o sursă: forțele aeriene au atacat în această noapte laboratoare nucleare din Teheran, pe care le-au vizat și în războiul anterior
Iranul finalizează planurile de impunere a unei „taxe de securitate” pentru petroliere și nave comerciale aparținând țărilor aliate cu SUA din Golful Persic, a relatat CNN , citând o sursă.
„Ținem în mâini pârghia prețurilor globale ale petrolului, iar SUA vor trebui să aștepte mult timp înainte de a lua măsuri pentru a reglementa prețurile. Piețele energetice au devenit instabile și vom continua lupta până când Trump își va recunoaște înfrângerea”, a declarat ziarului o sursă iraniană a publicației.
IRGC anunță că va permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz țărilor care vor expulza ambasadorii SUA.
De dimineață Iranul a lansat drone către Arabia Saudită, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.
Forțele Armate ale Statelor Unite au cheltuit 5,6 miliarde de dolari pentru primele două zile de operațiuni împotriva Iranului, potrivit The Washington Post, care citează surse din administrația americană.
Chiar dacă regimul iranian l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept succesor, ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem, s-a opus tranzițiilor ereditare de putere.
Ayatollahul Ruhollah Khomeini, primul lider suprem, s-a opus tranzițiilor ereditare de putere și nu îl vrea pe Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem Ali Khamenei, drept succesor, a subliniat Karim Sadjadpour, cercetător senior la think tank-ul Carnegie Endowment, citat de Sky News.
Khomeini a fost o figură proeminentă a mișcării populare care a răsturnat monarhia ereditară susținută de SUA în Iran în 1979.
Sadjapour a împărtășit două citate ale lui Khomeini pe X:
„Islamul proclamă monarhia și succesiunea ereditară ca fiind greșite și invalide. Când islamul a apărut pentru prima dată în Iran, Imperiul Bizantin, Egipt și Yemen, întreaga instituție a monarhiei a fost abolită… Monarhia și succesiunea ereditară reprezintă același sistem de guvernare sinistru și malefic care l-a determinat pe Domnul Martirilor (Hussain bin Ali – pacea fie cu el) să se ridice în revoltă și să caute martiriul în efortul de a împiedica instaurarea acestuia. El s-a revoltat împotriva succesiunii ereditare a lui Yazid, refuzând să o recunoască. Islamul, așadar, nu recunoaște monarhia și succesiunea ereditară; acestea nu au loc în Islam”.
Nepotul lui Khomeini, Hassan Khomeini, în vârstă de 53 de ani, era de așteptat să joace un rol important în deliberările privind înlocuirea lui Khamenei, dar în cele din urmă a pierdut.
Clericul avea o reputație de susținător al reformelor și, ocazional, își exprima dezacordul față de autorități.
Într-un interviu acordat Reuters în 2015, un prieten apropiat al său l-a descris ca fiind un teolog progresist, în special în ceea ce privește muzica, drepturile femeilor și libertatea socială.
Saudi Arabia și Kuwait au anunțat că au interceptat mai multe drone lansate de Iran în cursul dimineții de marți. Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat că două drone au fost distruse în estul țării, iar Garda Națională din Kuweit a anunțat că a doborât șase drone care vizau zonele din nordul și sudul țării, notează Associated Press.
Garda Revoluționară Islamică din Iran a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump.
Ali Mohammad Naeini, purtătorul de cuvânt al Gărzii Revoluționare Islamice, a anunțat că forțele armate ale Iranului sunt pregătite pentru o confruntare cu forțele americane în zona Strâmtorii Hormuz, precizând: „Iranul va decide când se va termina războiul. Forțele armate ale Republicii Iran așteaptă flota navală americană în regiunea Strâmtorii Hormuz și portavionul Gerald Ford”.
„O femeie din Bahrain în vârstă de 29 de ani a murit și opt persoane au fost rănite în urma agresiunii flagrante iraniene împotriva unei clădiri rezidențiale din Manama”, a transmis ministerul de Interne din Bahrain în nopate de luni spre marți.
Președintele Donald Trump a avertizat că Statele Unite ale Americii vor lovi Iranul „de 20 de ori mai puternic” dacă tranzitul de petrol va fi oprit prin Strâmtoarea Hormuz. Amenințare vine după ce prețul petrolului a crescut la peste 116 dolari pe baril.
Mai mulți senatori democrați au anunțat că vor continua să forțeze voturi pentru limitarea puterilor de război ale președintelui Trump, privind războiul din Orientul Mijlociu dacă Pete Hegseth și Marco Rubio nu vor depune mărturie în cadrul unor audieri publice în fața Congresului.
Mărturii ale locuitorilor, în presa arabă: „Sunt bombardamente extrem de puternice la un nivel pe care nu l-am mai văzut până acum”.
Presa iraniană transmite că sunt întreruperi sau fluctuații de curent în diferite zone din Teheran.
„Ceea ce credem este că Isfahan avea până la ultima noastră inspecție puțin peste 200 kg, poate puțin mai mult, de uraniu în proporție de 60%”, declară șeful AIEA pentru Reuters.
„Vă mulțumim, CENTCOM, pentru că ați recunoscut că folosiți teritoriul vecinilor noștri pentru a desfășura sisteme HIMARS împotriva poporului nostru.
Nimeni nu ar trebui să se plângă dacă rachetele noastre puternice distrug aceste sisteme oriunde s-ar afla, ca răzbunare”, scrie Araghchi.