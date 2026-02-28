Prima pagină » Breaking News » CENTCOM anunță cea mai mare operațiune militară a SUA din Orientul Mijlociu

CENTCOM anunță cea mai mare operațiune militară a SUA din Orientul Mijlociu

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat în mod oficial că a început Operațiunea Epic Fury pe 28 februarie, la ordinul președintelui Statelor Unite.
CENTCOM anunță cea mai mare operațiune militară a SUA din Orientul Mijlociu
sursa foto: CENTCOM, X
Petru Mazilu
28 feb. 2026, 20:50, Știri externe

Potrivit sursei menționate, forțele americane și partenere au început să atace ținte la ora 1:15 a.m. ET pentru a demonta aparatul de securitate al regimului iranian, prioritizând locațiile care reprezentau o amenințare iminentă. Printre ținte s-au numărat instalațiile de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, capacitățile iraniene de apărare aeriană, siturile de lansare a rachetelor și dronelor și aerodromurile militare.

„Președintele a ordonat acțiuni îndrăznețe, iar bravii noștri soldați, marinari, aviatori, pușcași marini, gardieni și gărzi de coastă răspund apelului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

În urma valului inițial de atacuri americane și ale partenerilor, forțele CENTCOM „s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene”. Nu au existat raportări despre victime sau răni legate de luptă în rândul americanilor. Daunele aduse instalațiilor americane au fost minime și nu au afectat operațiunile, au mai transmis americanii.

Primele ore ale operațiunii au inclus lansarea de muniții de precizie din aer, uscat și pe mare. În plus, Grupul Operativ Scorpion Strike al CENTCOM a folosit pentru prima dată în luptă drone de atac unidirecționale de cost redus.

Operațiunea Epic Fury implică cea mai mare concentrare regională de putere de foc militară americană dintr-o generație, a precizat CENTOCM.

Recomandarea video

BREAKING Cât de important este scutul de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict SUA-Iran
G4Media
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Viața unui francez la București, la mijlocul anilor 2000: „Am ieșit cu TAB-ul de pe stadion. În oraș, arătam legitimația și toți polițiștii ne făceau pârtie”
Libertatea
Secretul vaselor de sânge curate. Băutura cu de 3 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde
CSID
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Promotor