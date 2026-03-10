Experți: Războiul din Iran costă SUA 2 miliarde de dolari pe zi

Doar primele două zile au costat 5,6 miliarde de dolari în muniții, arată o analiză Forbes, în timp ce alte surse înaintează pentru Politico chiar suma de 2 miliarde de dolari pe zi.

Comandamentul Central al SUA arată că peste 5.000 de ținte au fost lovite în Iran de la începutul războiului.

Producția și operarea acestor active au costat între 35.000 de dolari (prețul unei drone unidirecționale) și milioane de dolari (rachete Tomahawk – între 2 și 3,6 milioane de dolari bucata), iar armata a pierdut active ce însumează peste 600 de milioane de dolari.

Operațiuni aeriene care costă 30 de milioane pe zi

Dronele MQ-9 Reaper, folosite pentru recunoaștere și atac, valorează 30 de milioane de dolari bucata.

Interceptoarele balistice THAAD ajung și la 12,8 milioane de dolari bucata.

În conflict, armata americană a pierdut trei avioane F-15 Strike Eagle și aproximativ 11 drone, evaluate la peste 600 de milioane de dolari, mai notează Forbes.

50.000 de militari americani sunt implicați în operațiuni în regiune.

Menținerea portavioanelor și a aviației militare generează cheltuieli zilnice de zeci de milioane de dolari.

O mare parte din cheltuieli nu e acoperită de bugetul actual al armatei

Operațiunile aeriene sunt estimate la aproximativ 30 de milioane de dolari pe zi.

Două portavioane desfășurate în regiune costă împreună aproximativ 13 milioane de dolari pe zi pentru operare.

În perioadele de intensitate ridicată, costurile pot ajunge la 2 miliarde de dolari pe zi.

„În plus, o mare parte din aceste cheltuieli nu este acoperită de bugetul actual al armatei americane. Din acest motiv, administrația ar putea fi nevoită să solicite Congresului fonduri suplimentare pentru continuarea operațiunilor, unele estimări indicând că nota totală a războiului ar putea ajunge la aproape 100 de miliarde de dolari dacă conflictul se prelungește”, scrie Forbes.