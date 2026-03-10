Războiul din Iran complică planul lui Trump de a reduce exporturile de petrol rusesc către India

În ultimul an, Washingtonul a încercat să reducă fluxul de bani către Moscova. O modalitate este limitarea exporturilor de petrol rusesc către India. Administrația președintelui Donald Trump a impus tarife ridicate asupra unor exporturi indiene și a sancționat două mari companii petroliere rusești, în încercarea de a descuraja achizițiile de țiței din Rusia, arată CNN.

Strategia a început să dea rezultate. India nu a renunțat complet la petrolul rusesc, dar și-a redus semnificativ importurile, orientându-se mai mult către furnizorii din Orientul Mijlociu.

Războiul din Iran schimbă calculele energetice

Situația s-a schimbat însă odată cu ofensiva militară lansată de Statele Unite și Israel asupra Iranului. Escaladarea conflictului a afectat strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Aproape tot petrolul provenit din Golf tranzitează această zonă. În acest moment, prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril, pentru prima dată de la invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

În plus, Iranul a amenințat că ar putea ataca infrastructura energetică a statelor vecine. Acest lucru amplifică temerile privind întreruperi ale livrărilor.

India se întoarce către petrolul rusesc

Pe fondul incertitudinii din Orientul Mijlociu, India ar putea crește din nou importurile de petrol din Rusia. Potrivit companiei de analiză energetică Kpler, aproximativ 2,5 – 2,7 milioane de barili de petrol pe zi importate de India provin din statele din Golf, precum Irak, Arabia Saudită, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. Dacă transporturile prin strâmtoarea Hormuz rămân afectate, petrolul rusesc ar putea deveni din nou o alternativă importantă pentru piața indiană.

Datele Kpler arată că în prezent există aproximativ 130 de milioane de barili de petrol rusesc aflați pe mare. Înseamnă că o parte dintre aceste transporturi pot fi redirecționate rapid către porturile indiene.

Washingtonul acordă o derogare temporară

Statele Unite au acordat recent rafinăriilor indiene o derogare de 30 de zile pentru a cumpăra petrol rusesc aflat deja în tranzit. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că decizia a fost luată pentru a menține fluxul global de petrol și pentru a evita perturbări majore pe piață. Experții spun însă că această soluție este doar temporară. Livrările din Rusia ajung mai lent în India decât cele din Orientul Mijlociu, iar Moscova nu poate compensa complet deficitul provocat de blocajele din Golful Persic.

Totuși, dacă tensiunile din regiune vor continua, presiunea asupra piețelor energetice ar putea crește. Țărilei importatoare precum India vor fi nevoite să caute rapid alternative pentru a-și asigura necesarul de energie.