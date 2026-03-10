Atacuri aeriene rusești au ucis cel puțin patru persoane și au rănit cincisprezece la Sloviansk în Ucraina

Atacurile aeriene rusești din Sloviansk, estul Ucrainei, au ucis cel puțin patru persoane și au rănit alte 16, marți, a anunțat Vadym Filashkin, guvernatorul ucrainean al regiunii, care se află în centrul luptelor dintre Kiev și Moscova, potrivit Le Figaro. „Încă o dată, un atac cinist asupra civililor. De data aceasta, rușii au lansat trei bombe aeriene asupra centrului orașului Sloviansk. Șase clădiri de apartamente și zece mașini au fost avariate”, a declarat Filashkin pe Telegram, adăugând că o fată de 14 ani se numără printre răniți.

Unul dintre ultimele centre urbane majore controlate de Kiev în regiunea Donețk

Anterior, anchetatorii ucraineni au raportat două morți și 17 răniți în atentatele cu bombă. De asemenea, au publicat imagini care arată vehicule incendiate și o clădire de apartamente distrusă de atacuri. Orașul Sloviansk, care avea o populație de aproximativ 100.000 de locuitori înainte de invazia rusă la scară largă lansată în februarie 2022, este situat acum la aproximativ 20 de kilometri în linie dreaptă de linia frontului.

Acesta este unul dintre ultimele centre urbane majore, alături de Kramatorsk, încă controlate de Kiev, în regiunea industrială Donețk, unde forțele rusești înregistrează progrese lente. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a indicat vineri că a vizitat regiunea pentru a se întâlni cu mai multe brigăzi.