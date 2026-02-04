Negociatori din Ucraina, Rusia și SUA se reunesc la Abu Dhabi pentru discuții privind războiul

Mai multe runde de diplomație între părți nu au reușit până acum să ducă la un acord pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace, declanșat de invazia Rusiei în Ucraina, în februarie 2022.

O amplă serie de atacuri rusești cu drone și rachete, lansate luni noapte, chiar înaintea negocierilor, și care au lovit rețeaua energetică a Ucrainei, lăsând fără electricitate și încălzire numeroase zone, în condiții de temperaturi mult sub pragul înghețului, amenință să umbrească orice șansă de progres în capitala Emiratelor Arabe Unite.

„Fiecare astfel de atac rusesc confirmă că atitudinea de la Moscova nu s-a schimbat: continuă să mizeze pe război și pe distrugerea Ucrainei și nu tratează diplomația cu seriozitate”, a declarat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Activitatea echipei noastre de negociere va fi ajustată în consecință”, a adăugat el, fără a oferi detalii suplimentare.

Principalul punct de blocaj rămâne soarta pe termen lung a teritoriilor din estul Ucrainei

Moscova cere ca Kievul să-și retragă trupele din vaste zone ale Donbasului, inclusiv din orașe puternic fortificate și bogate în resurse naturale, ca o condiție prealabilă pentru orice acord. De asemenea, Rusia solicită recunoașterea internațională a faptului că teritoriile ocupate în urma invaziei îi aparțin.

Ucraina a declarat că conflictul ar trebui „înghețat” de-a lungul actualei linii a frontului și a respins categoric o retragere unilaterală a forțelor sale.

Discuțiile – programate să se desfășoare miercuri și joi – au fost amânate de la sfârșitul săptămânii trecute, din cauza a ceea ce Kremlinul a numit probleme de coordonare a programelor între cele trei părți.

Delegația Ucrainei va fi condusă de șeful Consiliului de Securitate, Rustem Umerov, un negociator abil, apreciat de colegi pentru „miracolele” sale diplomatice.

Negociatorul-șef al Rusiei va fi Igor Kostiukov, directorul serviciului de informații militare, un ofițer de carieră din marină, sancționat de Occident pentru rolul său în invazia Ucrainei.

La o rundă anterioară de discuții, desfășurată luna trecută tot la Abu Dhabi, echipa americană a fost condusă de Steve Witkoff, emisarul omniprezent al președintelui american Donald Trump.

Rusia, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, amenință că va prelua controlul asupra restului regiunii estice Donețk dacă negocierile eșuează.

Ucraina avertizează că cedarea de teritorii ar încuraja Moscova

Kievul controlează în prezent aproximativ o cincime din regiunea Donețk. La ritmul actual al înaintării ruse, armata Moscovei ar avea nevoie de încă 18 luni pentru a cuceri întreaga regiune, potrivit unei analize AFP – însă zonele rămase sub control ucrainean includ centre urbane puternic fortificate.

Rusia revendică, de asemenea, regiunile Lugansk, Herson și Zaporojie și controlează porțiuni de teritoriu în cel puțin alte trei regiuni ucrainene din est.

Majoritatea populației ucrainene se opune unui acord care ar presupune cedarea de teritorii către Moscova în schimbul păcii, potrivit sondajelor de opinie. Pentru mulți ucraineni, ideea de a renunța la pământ apărat ani la rând de soldații lor este de neconceput.

Pe front, Rusia continuă să avanseze cu câștiguri limitate, dar la un cost uman uriaș, sperând să epuizeze armata ucraineană, deja suprasolicitată.

Zelenski le cere constant aliaților occidentali să intensifice livrările de armament și să sporească presiunea economică și politică asupra Kremlinului pentru a opri invazia.

Sute de mii de persoane au rămas fără căldură și electricitate în capitala Kiev în acest an, după ce atacurile rusești masive au avariat grav infrastructura energetică.